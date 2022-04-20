Vuelven los Martín Fierro
Lo comunicó Luis Ventura durante Cambiá por Lozano, la entrega de premios se realizará el 15 de mayo y se verá por la pantalla de Telefe.
Los nominados a los premios Martín Fierro ya están anunciados.Lo comunicó Luis Ventura durante Cambiá por Lozano, la entrega de premios se realizará el 15 de mayo y se verá por la pantalla de Telefe. Después de dos años sin la gala de la TV abierta, este 15 de mayo vuelven los Martín Fierro. Luis Ventura dio a conocer las termas y los nominados de esta edición de los premios.
También dijo que las producciones que se realizaron durante el 2019 y 2020, donde no se contó la ceremonía de premios, no tendrán la oportunidad de ser reconocidas por Aptra. La gala se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será transmitida a través del canal Telefe.
Los nominados al Martín Fierro 2022:
-PERIODÍSTICO:
INTRATABLES (AMÉRICA)
FUEGO AMIGO (ELNUEVE)
PERIODISMO PARA TODOS (ELTRECE)
SIGLO XXI ATR (TELEFE)
-NOTICIERO DIURNO:
ARRIBA ARGENTINOS (ELTRECE)
EL NOTICIERO DE LA GENTE (TELEFE)
TELENUEVE AL MEDIODIA (ELNUEVE)
-NOTICIERO CENTRAL:
AMÉRICA NOTICIAS (AMÉRICA)
TELEFE NOTICIAS (TELEFE)
TELENOCHE (ELTRECE)
-DEPORTIVO:
EL SHOW DEL FÚTBOL (AMÉRICA)
PASIÓN POR EL FÚTBOL (ELTRECE)
QUE VUELVAN LOS POTREROS (TV PÚBLICA)
-HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD:
BENDITA (ELNUEVE)
NETT, NO ES TAN TARDE (TELEFE)
POLÉMICA EN EL BAR (AMÉRICA)
-FICCIÓN:
EL TIGRE VERÓN (ELTRECE)
LA 1-5/18 (ELTRECE)
MONZÓN (TELEFE)
PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)
-INTERÉS GENERAL:
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND (ELTRECE)
PH, PODEMOS HABLAR (TELEFE)
VIVO PARA VOS (ELNUEVE)
-MUSICAL:
FESTIVAL PAÍS (TV PÚBLICA)
LA PEÑA DE MORFI (TELEFE)
LOS MAMMONES (AMÉRICA)
PASIÓN DE SÁBADO (AMÉRICA)
-MAGAZINE:
CORTÁ POR LOZANO (TELEFE)
FLOR DE EQUIPO (TELEFE)
NARA QUE VER (ELNUEVE)
NOSOTROS A LA MAÑANA (ELTRECE)
PAMPITA ONLINE (NET TV)
TODAS LAS TARDES (ELNUEVE)
-ENTRETENIMIENTOS (JUEGOS):
BIENVENIDOS A BORDO (ELTRECE)
LA RULETA DE TUS SUEÑOS (AMÉRICA)
MINUTO PARA GANAR (TELEFE)
-ENTRETENIMIENTOS (CONOCIMIENTOS):
100 ARGENTINOS DICEN (ELTRECE)
LOS 8 ESCALONES (ELTRECE)
PASAPALABRA (TELEFE)
¿QUIÉN SABE MÁS DE ARGENTINA? (TV PÚBLICA)
-CULTURAL / EDUCATIVO:
AMBIENTE Y MEDIO (ELNUEVE)
ARCHIVO DE LA EMOCIÓN ARGENTINA (TV PÚBLICA)
FILMOTECA (TV PÚBLICA)
-REALITY:
BAKE OFF ARGENTINA (TELEFE)
CORTE Y CONFECCIÓN (ELTRECE)
MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)
-BIG SHOW:
LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)
SHOWMATCH LA ACADEMIA (ELTRECE)
TRATO HECHO (TELEFE)
-GASTRONOMÍA:
COCINEROS ARGENTINOS (TV PÚBLICA)
CUCINARE (ELTRECE)
QUÉ MAÑANA! (ELNUEVE)
-JURADO DE TV:
RICARDO MONTANER, SOLEDAD, LALI, MAU & RICKY (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)
DONATO DE SANTIS, GERMÁN MARTITEGUI, DAMIÁN BETULAR (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)
ÁNGEL DE BRITO, PAMPITA, JIMENA BARÓN, GUILLERMINA VALDES, HERNAN PIQUÍN (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)
NACHA GUEVARA, KARINA LA PRINCESITA, OSCAR MEDIAVILLA, MORIA CASÁN (CANTANDO 2020, ELTRECE)
-LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA:
VERONICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO, TELEFE)
KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE, AMÉRICA)
FLORENCIA PEÑA (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
JUANA VIALE (ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND, ELTRECE)
-LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA:
DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)
MARLEY (POR EL MUNDO, LA VOZ ARGENTINA, MINUTO PARA GANAR, TELEFE)
SANTIAGO DEL MORO (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)
MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR, AMÉRICA)
GUIDO KACZKA (BIENVENIDOS A BORDO, LOS 8 ESCALONES, ELTRECE)
MARCELO TINELLI (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)
-VIAJES Y TURISMO:
MODO SELFIE (AMÉRICA)
POR EL MUNDO (TELEFE)
RESTO DEL MUNDO (ELTRECE)
-LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA:
MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA, ELNUEVE)
SOLEDAD LARGHI (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)
SILVIA MARTÍNEZ CASSINA (NOTICIERO TRECE, ELTRECE)
CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
-LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA:
RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
NELSON CASTRO (TELENOCHE, ELTRECE)
JORGE LANATA (PERIODISMO PARA TODOS, ELTRECE)
-CRONISTA / MOVILERO:
GUILLERMO PANIZZA (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
FABIÁN RUBINO (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)
SANTIAGO ZEYEN (NOSOTROS A LA MAÑANA, ELTRECE)
-PANELISTA:
MARTÍN CANDALAFT (INTRATABLES, AMÉRICA)
PAULO KABLAN, (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
YANINA LATORRE (LAM, ELTRECE)
-ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN:
FACUNDO ARANA (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
LUCIANO CÁCERES (LA 1-5/18, ELTRECE)
MARCO ANTONIO CAPONI (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)
JULIO CHÁVEZ (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)
-ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN:
AGUSTINA CHERRI (LA 1-5/18, ELTRECE)
LALI GONZÁLEZ (LA 1-5/18, ELTRECE)
JULIETA DÍAZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
NATALIE PÉREZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
-ACTOR DE REPARTO:
ALBERTO AJAKA (APACHE, TELEFE)
DIEGO CREMONESI (MONZÓN/EL TIGRE VERÓN, TELEFE/ ELTRECE)
ROLY SERRANO (LA 1-5/18, ELTRECE)
-ACTRIZ DE REPARTO:
LETICIA BRÉDICE (LA 1-5/18, ELTRECE)
SOFÍA GALA CASTIGLIONE (EL TIGRE VERÓN / APACHE, ELTRECE / TELEFE)
FLORENCIA RAGGI (MONZÓN, TELEFE)
-REVELACIÓN:
DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)
JEY MAMMON (LOS MAMMONES, AMÉRICA)
MAU & RICKY MONTANER (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)
-CONDUCCIÓN EN PROGRAMA HUMORÍSTICO/ACTUALIDAD:
BETO CASELLA, (BENDITA, ELNUEVE)
DIEGO KOROL (EDITANDO TELE, NET TV)
GUILLERMO LOPÉZ (SANTO SÁBADO, AMÉRICA)
-LABOR HUMORÍSTCA:
MARTÍN “CAMPI” CAMPILONGO (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
MOLDAVSKY (TRATO HECHO, TELEFE)
PATRICIO MUZZIO (LA PEÑA DE MORFI, TELEFE)
-AUTOR / GUIONISTA:
EL TIGRE VERÓN: GERMÁN MAGGIORI – MARCOS OSORIO VIDAL (ELTRECE)
LA 1-5/18: LILY ANN MARTIN – JESSICA VALLS – MARCELO NACCI (ELTRECE)
PEQUEÑAS VICTORIAS: ERIKA HALVORSEN – DANIEL BURMAN (TELEFE)
-DIRECTOR:
ADRIÁN CAETANO– APACHE (TELEFE)
ALEJANDRO IBÁÑEZ Y JORGE NISCO – LA 1-5/18 (ELTRECE)
JUAN TARATUTO – PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)
-AVISO PUBLICITARIO (PRODUCTO):
CUARENTENNIALS (EASY) – DON
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VEO, VEO (FLOW) – DON
SPOT INSTITUCIONAL (SERVICIOS Y ORGANISMOS)
INFINIA, NUEVA FÓRMULA (YPF) – LIEBRE AMOTINADA
ESENCIALES (MERCADO LIBRE) – GUT
PAYADA (PROYECTO COLECTIVO LIBERAL) – TOGETHER WITH
-PRODUCCIÓN INTEGRAL:
LA 1-5/18 (ELTRECE)
LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)
MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)