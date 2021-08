A partir de noviembre, los turistas que estén vacunados podrán ingresar a Uruguay

En tan solo seis días, las fronteras de Uruguay comenzarán a abrirse paulatinamente. El 1 de septiembre se permitirá la entrada de propietarios extranjeros al país y, a partir de noviembre, a aquellos turistas que quieran visitar el territorio uruguayo. Así lo confirmó hoy Carlos Fernando Enciso Christiansen, embajador uruguayo en la Argentina, en diálogo con CNN Radio.

“El poder ejecutivo uruguayo definió que en noviembre permitiremos el ingreso general de turistas que estén completamente vacunados. Se seguirá exigiendo un test PCR con resultado negativo, pero los visitantes no deberán hacer una cuarentena”, explicó el diplomático uruguayo.

Asimismo, confirmó que aquellos argentinos que hayan sido inmunizados con la vacuna Sputnik V, aún no aprobada en Uruguay, también tendrán permitido el ingreso.

“Resumiendo, a partir de septiembre podrán ingresar las personas con propiedades en Uruguay, y a partir de noviembre se habilitará el ingreso para personas que quieran vacacionar, visitar familia, amigos, visitantes de toda índole siempre y cuando no la pandemia no da un giro inesperado, que no creemos porque tenemos una alta tasa de vacunación y los números de contagios e internaciones están en baja”, sostuvo.