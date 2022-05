El ciclón subtropical se sintió en Punta del Este y el sur de Brasil

Por encontrarse ubicada en una zona de formación de ciclones, la República Oriental del Uruguay se vio terriblemente afectada por el ciclón subtropical que dejó al país en alerta roja. El drama fue tal que hasta se cobró una víctima fatal, un joven de 23 años que falleció mientras dormía, al caerse una palmera sobre el techo de su casa, en Paso de la Arena, Montevideo; tal como informó diario Hoy en su edición anterior.

Con el paso de las horas, el fenómeno se intensificó al punto que arrastró la tormenta hasta Punta del Este, donde la espuma del mar dejó imágenes impresionantes ya que logró alcanzar a los edificios cercanos a la costa. Como si esto fuera poco, se presentaron vientos con rachas cercanas a 100 km/h que volaron los ventanales de un departamento en el edificio L’Hirondelle.

Desde el departamento de Maldonado, que junto con Rocha fue uno de los más afectados, señalaron que “hubo unas 20 asistencias para inspecciones de árboles, sujeción de cartelería, y retiro de chapas”.

Asimismo, la ruta 10 que va de Manantiales a José Ignacio se vio alterada por la presencia de la espuma, pero no se cortó el tránsito, sino que siguió operativa, aunque se pidió extrema precaución a los conductores.

A esto se sumó el hecho de que más de 23.000 usuarios registraron cortes de luz durante el martes, siendo Maldonado el departamento con más cantidad de afectados, unos 9.283; luego Rocha con 6.320; y Canelones 4.200. En el caso de Rocha, por ejemplo, el corte de suministro eléctrico en una zona de la ciudad se debió a la caída de una columna, que se desplomó en avenida Brasil y avenida Rivera.

En tanto, los bomberos reiteraron sus recomendaciones de no salir del domicilio si no es necesario, cerrar bien puertas y ventanas, guardar objetos que puedan proyectarse con el viento, limpiar desagües y no cruzar afluentes desbordados. “De acuerdo a los datos proporcionados por los Cecoed de Maldonado y Rocha, en esos departamentos no se han registrado afectaciones de entidad. Las principales afectaciones tuvieron lugar en el departamento de Canelones”, señaló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Asimismo, agregaron que en Canelones hubo cinco personas autoevacuadas, una mujer y tres niños en Neptunia y un hombre en Atlántida.

También llegó a Brasil

El ciclón subtropical también alcanzó las costas del sur de Brasil, afectando entre 700.000 y 800.000 personas que se quedaron sin luz. Precisamente en el estado de Río Grande del Sur se registraron fuertes vientos que derribaron árboles, postes y cables eléctricos, por lo que la localidad se encuentra en alerta. Además, al cierre de esta edición se sintió una fuerte nevada en São Joaquim, un municipio brasilero del estado de Santa Catarina.