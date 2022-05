Importante temporal en Uruguay podría afectar a Brasil y ser histórico

Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay, dijo que “nos estamos preparando para lo peor, que puede ser una alerta roja”, y aseguró que junto a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) se han tomado todas las precauciones ante la advertencia de ciclón que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para las próximas horas y días.

La razón por la que este fenómeno es poco habitual es que generalmente sobre Uruguay pasan ciclones extratropicales, pero este será un ciclón subtropical; la diferencia principal, según Inumet, “consiste en que en niveles altos de la atmósfera su estructura es fría, mientras que en niveles más bajos de la atmósfera es más cálida, debido al calor latente liberado por la zona de convección (zonas de tormentas asociadas al sistema)”.

Las recomendaciones

El Sistema también comunicó “que las personas no salgan de la casa si no tienen por qué salir”, y que se cierren puertas y ventanas, protejan a las mascotas y tengan cuidado con los cables. “Es probable que caigan árboles, columnas de luz, tendidos de cables. No ir a tratar de arreglarlo, sino esperar a que llegue personal especializado y comunicarse con la intendencia o el servicio 911”. Consultado sobre cómo actuar en caso de que haya alerta roja, dijo: “Nadie debería salir de la casa, ningún movimiento en la vía pública y esperar que pasen los vientos y cambie la alerta”.

Mientras evalúan el ciclón constantemente, al mismo tiempo hay una conexión entre Inumet, con ANEP y con UTE para que tengan todas las cuadrillas a la orden. Además, Rico dijo que los Cecoed vienen hablando con autoridades del Ministerio del Interior, Defensa y Desarrollo Social. “Está todo pronto con las previsiones para que pase lo peor y tengamos que evacuar ciudadanos”, señaló.

En caso de ser necesario realizar evacuaciones, según dijo Rico, “los Cecoed tienen lugares prontos con camas y colchones y el gobierno mandó camiones con cosas de higiene y más camas, colchones y frazadas. Además, hay camiones de la cartera de Defensa para realizar traslados”.

“Lo importante es que la población esté informada hora a hora sobre cómo están las alertas", resumió.

Suspenden las clases en Rocha y Maldonado

A raíz de este temporal, desde el Consejo Directivo Central resolvieron suspender las clases y el cierre de los es­tablecimientos educativos de los de­­partamentos de Rocha y Maldonado para el día de hoy.

Según informaron, la resolución fue adoptada en base a las recomendaciones del Sinae y a los informes brindados por el Inumet que anuncian que la situación más complicada se vivirá en esos de­partamentos.