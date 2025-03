Tras el escándalo en la Casa Blanca, Zelenski insistió que el apoyo de Trump es crucial

A pesar del tenso encuentro que mantuvo recientemente con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski insistió este sábado en que el apoyo de su par estadounidense sigue siendo crucial para Ucrania. Mientras tanto, el gobierno ruso consideró la reunión entre los dos mandatarios como un desastre político y diplomático por la actitud del ucraniano.

En ese sentido, Zelenski publicó una serie de mensajes en la red social X, agradeciéndole al magnate republicano el apoyo de su país en la guerra, en un intento de limar las asperezas con él. "La ayuda de Estados Unidos ha sido vital para ayudarnos a sobrevivir y quiero reconocerlo. A pesar del difícil diálogo, seguimos siendo socios estratégicos, pero debemos ser honestos y directos entre nosotros para comprender verdaderamente nuestros objetivos compartidos", expresó, horas antes de reunirse en Londres con el primer ministro Keir Starmer, en la víspera de una cumbre europea organizada en la capital británica para reafirmar el apoyo a Kiev.

No obstante, el mandatario advirtió que un alto el fuego no funcionará con el presidente ruso, Vladimir Putin, sosteniendo que ha violado treguas 25 veces en los últimos diez años. "No puedo cambiar la postura de Ucrania respecto de Rusia. Los rusos nos están matando. Rusia es el enemigo y esa es la realidad a la que nos enfrentamos", remarcó.

También dijo que Ucrania está dispuesto a firmar el acuerdo con Estados Unidos (en el que le debe ceder a ese país el 50 por ciento de los ingresos que obtenga de la explotación de minerales, crudo y gas natural), ya que lo considera como un primer paso hacia las garantías de seguridad, pero aseguró que no es suficiente. "Nuestra situación es difícil, no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana", explicó Zelenski.

Por su parte, Trump dijo que quiere volver a reunirse con Zelenski, pero que debe evitar las críticas a Putin, porque la Casa Blanca solo quiere poner fin al conflicto. "Tiene que decir 'quiero lograr la paz'. El presidente estadounidense también explicó por qué confía en Rusia sobre el alto el fuego, sosteniendo que Putin, al igual que el propio Trump, ha pasado por "un verdadero infierno "Vladimir Putin pasó por un infierno conmigo. Pasó por una falsa caza de brujas donde lo usaron a él y a Rusia", agregó el mandatario.