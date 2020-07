Para ingresar a Uruguay será obligatorio presentar certificado de test de Covid-19 negativo

Para evitar un aumento de casos importados del extranjero, y continuar con éxito los controles realizados hasta el momento, Uruguay exigirá que aquellos que ingresan a su territorio, un certificado del país de origen que demuestre que fue sometido a un test PCR para detección de Covid-19 y que el resultado fue negativo.

"El presidente Luis Lacalle Pou firmará el decreto para que extranjeros y también uruguayos incluyan en sus papeles de migración un análisis negativo de COVID-19 realizado con 72 horas previas al trámite para habilitar el ingreso al país", informaron las autoridades del Gobierno a través de un comunicado.

"Vamos a exigir en toda la zona de frontera, sea cual sea la forma de ingreso, el estricto cumplimiento del decreto originario de emergencia sanitaria y todas sus variaciones”, remarcó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en la conferencia realizada en la Torre Ejecutiva, acompañado por el titular del Interior, Jorge Larrañaga.

Por tanto, se generaliza la exigencia del análisis negativo previo al ingreso del país, precisó el secretario de Estado. La decisión fue tomada en conjunto con el presidente Lacalle Pou, en consulta permanente con el Grupo Científico Asesor Honorario y el Ministerio de Salud Pública, que están en contacto permanente con la Secretaría de la Presidencia, subrayó.

Recordó que en casos de extranjeros que estén hasta una semana en el país alcanza con un test negativo, pero en el caso de que continúen más días, deberán realizarse el segundo control.

Por su parte, el ministro Jorge Larrañaga remarcó que la cartera a su cargo facilitará una instrucción de servicio a todas las jefaturas del país para que establezcan las medidas pertinentes al debido cumplimiento del marco normativo.

“El país sigue en una situación de emergencia sanitaria. (…) Si no somos firmes, si no procuramos anticiparnos, tenemos que correrla de atrás, y es lo que no queremos”, sostuvo.

Para los trabajadores del transporte de carga también es requisito presentar dicho hisopado. Dependiendo de los días que permanezcan en el país, deberán realizarse uno o dos exámenes, explicó García.