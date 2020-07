El vecino de Tolosa que cambió las burlas por el plasma

un vecino de Tolosa que se contagió de coronavirus hace más de un mes en la zona del Mercado Central terminó dando ayer una lección de vida. Se trata de Osvaldo Nievas, un hombre de 40 años que vive en 521 entre 117 y 118, quien a finales

de mayo fue uno de los casos positivos de coronavirus en la ciudad y logró recuperarse tras un proceso de internación en el Hospital San Martín.

Nievas se desempeña en el Mercado Central de La Plata, cumpliendo tareas de mantenimiento y seguridad. Al momento de comunicar su enfermedad, algunos compañeros se burlaron por la forma desesperada en la que decidió informar su situación.

Ayer, en efecto, concurrió al Instituto de Hemoterapia para donar plasma tras pasar por el proceso de evaluación y, pese a ello, fue notificado de presentarse a trabajar por parte de un hombre al que llamó “Santiago” y que está a cargo de una parte del mercado.

“Me siento muy orgulloso por donar plasma para el que más lo necesita. Donar plasma salva vidas, no dejen de donar los que puedan. No puede donar cualquiera, tiene que tener un requisito primero antes de donar, hay gente que no puede hacerlo, por eso no hay tantos donantes. Pero el que lo puede hacer que lo haga, yo veo que donamos plasma y a los dos o tres días la gente se recupera”, expresó el vecino de Tolosa, que fue entrevistado por la Red 92 y el diario Hoy en el Instituto de Hemoterapia.

“Mis compañeros de trabajo se burlaban de mí cuando mandé un audio llorando, estuve seis días en mi casa tirado. Y se burlaban de mí, porque no me creían que yo estaba infectado. Y, bueno, gracias a Dios me pude recuperar. Estuve 24 días internado en el Hospital Gutiérrez, y estoy muy agradecido al hospital, a todo el personal, a un tal Claudio, que me dio una mano muy grande. Gracias a Dios, hoy en día estoy recuperado, puedo donar plasma, que es lo más importante, porque sé que puedo donar vidas, que sé que la gente se puede recuperar. El mensaje que doy es que la gente que se recuperó que done, porque es una hora que pierde, pero a la persona que está enferma le da la posibilidad de seguir viviendo”, relató.

Con el plasma de Nievas, podrán tratarse algunos otros vecinos infectados con Covid-19 que requieran de esta terapia para mejorar su estado. “Me atendió Vanesa, que es una chica muy amable en el lugar”, comentó Osvaldo.

Pese al gran aporte solidario de este vecino que donó su plasma tras recuperarse del virus que desató la pandemia mundial, por la tarde (y aún estando de licencia) recibió la orden para que se presentara a trabajar.

Tanto Nievas como su familia se mostraron preocupados por esta situación, pero también satisfechos por haber aportado una gran ayuda a los pacientes infectados de La Plata, ya que el plasma donado será utilizado a la brevedad.