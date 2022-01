Uruguay: Lacalle Pou se reunió con el nuevo presidente del Frente Amplio

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunió hoy con el electo titular del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en un encuentro en el que acordaron mecanismos de comunicación y que marcó que “el diálogo quedó recompuesto”, según el dirigente opositor."Es una cosa muy positiva que el presidente hable con el presidente electo del Frente Amplio", dijo Pereira al salir de la reunión, que se desarrolló en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno.El extitular de la central PIT-CNT señaló que “la idea era establecer una regla de juego que implica que cada vez que el Frente Amplio necesite transmitirle algo al presidente esa puerta esté abierta y al revés también”, y celebró que hoy haya quedado “establecido que cada una de las partes tiene esa posibilidad".

Para Pereira, es importante "el diálogo entre el gobierno y la oposición más allá de las diferencias", para buscar "acuerdos sobre temas que son fundamentales para la vida de los uruguayos"."Si no se puede llegar a acuerdos, lo mejor que le puede pasar a una democracia es que tenga este tipo de diálogos. Diferencias hay muchas, pero el diálogo no se puede interrumpir", agregó Pereira, que ganó las internas del FA de comienzos de mes, pero asumirá formalmente recién en febrero.Sobre alguno de los temas planteados en la reunión, Pereira reveló que le pidió a Lacalle Pou que no se utilice fuerza de choque para desalojar eventuales piquetes sindicales.

"Le planteamos que se haga sin fuerza de choque, que no hay necesidad cuando los huelguistas están en actitud pacífica. Él se comprometió a que siempre que haya una situación de ese tipo se va a conversar con el PIT-CNT”, reseñó.El encuentro, de más de una hora, según los sitios de El País y La República, sirvió para que “el diálogo quedara recompuesto”, destacó Pereira, que subrayó que “cuando dos partes acuerdan que van a conversar a demanda, lo que están acordando es que hay una agenda libre”.Sobre las críticas del Gobierno al FA, al que suele acusar de poner “palos en la rueda”, Pereira señaló que no ve “cuáles son”.“Yo veo un partido de oposición que durante la pandemia no se movilizó sobre las medidas sanitarias del gobierno y vi al resto del mundo hacerlo”, expresó.