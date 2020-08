Vanguardia y desafíos: la creciente industria del cannabis

Con la intención de incentivar, facilitar y acelerar procesos para llevar adelante la producción y exportación de cannabis, el presidente del país vecino, Luis Lacalle Pou, emitió decretos para reactivar los envíos de cannabis medicinal y cáñamo a los mercados mundiales como una forma de impulsar la industria y crear empleos.

Diario Hoy dialogó en exclusiva con el doctor Daniel Radío, exdiputado por el Partido Independiente y, desde hace poco más de un mes, flamante secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Médico de profesión, Radío ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados, en 2018.

—¿Cuánto cannabis exporta Uruguay al mundo y qué mercados tiene actualmente? ¿Cuánto le significa, en millones de dólares, el mercado del cannabis a la economía uruguaya?

—Hasta el momento se han exportado 2.932 kg de flores con THC mayor al 1% y 2.387 kg de cáñamo. Los mercados han sido Suiza, Portugal e Israel. En cuanto a lo que significa en millones de dólares, no contamos con el dato de los ingresos por este concepto.

—¿Cuánto le genera a Uruguay el mercado del cannabis, en conjunto con las ventas internas en farmacias y lo que exporta?

—Se trata de mercados diferentes. Con respecto a la venta de cannabis en farmacias desde el año 2017, que es cuando comienza la experiencia, se vendieron, en paquetes de cinco gramos, alrededor de cuatro toneladas de cannabis, que equivalen aproximadamente a cinco millones de dólares.

—¿Cómo fue la experiencia de la venta regulada de cannabis en las farmacias? ¿Aumentó la demanda? Y en base a esto: ¿hay mayor interés de las farmacias en comercializar el cannabis?

—Hay dos empresas que producen cannabis para la venta en farmacias y con la oferta que tenemos de cannabis de uso no médico, hoy en día no estamos cubriendo la demanda. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) ha estado intentando cubrir esa brecha y en el año 2019 se otorgaron tres nuevas licencias a empresas para producir cannabis de uso no médico. Una de estas tres en particular está próxima a comenzar a producir. Asimismo, son escasas las farmacias que comercializan el cannabis y no está cubierto satisfactoriamente todo el territorio, pero hay un importante número de farmacias que ha solicitado adherirse al sistema, lo que se encuentra en estudio de la Junta Directiva del Ircca.

—¿Uruguay podrá vender cannabis en algún momento a los turistas que visitan el país?

—Es una posibilidad a ser estudiada que, en principio, no descartamos. Claramente esto exigiría modificaciones normativas, por lo cual, esta eventualidad requiere, además de evaluaciones políticas, profundizar en el análisis jurídico.

—¿Cree en el cannabis medicinal y el cáñamo como fuente de ingresos, tal como sucede con la carne, los granos y el sector agroexportador en su conjunto?

—Creo que efectivamente puede llegar a ser un sector productivo muy importante y eventualmente convertirse en un rubro de exportación muy significativo para la economía del país.

—¿Cuántos clubes cannábicos hay en Uruguay? ¿Cuáles son los requisitos para formar uno y cómo se integran?

—En el momento actual hay un poco más de 150 clubes, que son asociaciones civiles y que, por lo tanto, tienen que tramitar un estatuto y una persona jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura. La denominación tiene que decir expresamente que se trata de un club cannábico y no puede incluir términos que confundan, como medicinal, salud, farmacéutico o terapéutico.

El objetivo es la producción de flores de cannabis psicoactivo destinado a sus miembros. Complementariamente podrían realizar actividades de educación en el consumo responsable, solamente con destino a sus socios. Tiene que contar con entre 15 y 45 socios mayores de edad, ciudadanos uruguayos, o personas con residencia permanente y un máximo de 99 plantas hembras por cada club.

La producción y el acopio no pueden superar los 480 gramos anuales por socio. Y no pueden entregar más de esta cantidad a cada socio. Debe contar con un responsable técnico y todas las actividades incluyendo plantación, cultivo, cosecha, procesamiento y distribución, deben desarrollarse en la sede. Y queda estrictamente prohibido desarrollar cualquier actividad fuera del local. El Ircaa es quien otorga las licencias con una validez de tres años, y es quien está encarado de fiscalizarlos.

—¿Cuántas variedades se cultivan en Uruguay?

—Podemos hacer referencia a las que se venden en las farmacias donde se dispensan flores (cogollos) envasadas en estado natural, desecadas, sin moler ni prensar, en paquetes de cinco gramos, que contienen advertencias

sanitarias.

El Ircca obtuvo las licencias para usar dos variedades: la variedad ALFA (con predominancia índica) y la variedad BETA (con predominancia sativa) que fueron desarrolladas y suministradas por una empresa española para uso exclusivo del Ircca.

Contienen un porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC) que es menor o igual a 9% y un porcentaje de cannabidiol (CBD) que es igual o superior a 3%. El THC cuenta con acción psicoactiva mientras que el CBD actúa como modulador de los efectos del THC.

—¿Cómo ve usted esto que lleva adelante Uruguay para el resto de la región, como Argentina, por ejemplo?

—Yo no sé si la experiencia puede ser transferible. Es una decisión que co­rresponde a cada país. Desde mi punto de vista representa un avance, imperfecto, en términos del cambio de paradigma, que nos permita ir abandonando el prohibicionismo rumbo a una perspectiva que se haga cargo de los múltiples aspectos y dificultades que genera el tema drogas: aspectos sanitarios, de seguridad pública, de derechos humanos, que claramente no se han resuelto con la lógica prohibicionista, sino que por el contrario han agregado nuevos y enormes problemas.