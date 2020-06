En barrio Aeropuerto, Edelap no levanta vuelo

Momentos de tensión se vivieron en horas del mediodía en el comienzo de la semana en el barrio Aeropuerto, en donde los vecinos estallaron de bronca contra la empresa Edelap, ya que desde el sábado no tienen suministro de energía en el lugar.

“De calle 90 para el fondo pareciera que somos otra raza, otra gente o estamos en otro país para Edelap”, expresaron indignados en el lugar los vecinos ante este medio.

Braian, el dueño de una carnicería ubicada en 13 y 96, le contó a diario Hoy lo sucedido: “Eran las nueve o nueve y media, por ahí, y se escuchó una explosión. Vi que había gente de Edelap que estaba trabajando. Explotó el transformador y se fueron. No vinieron más”.

Este es uno de los tantos comerciantes que tratar de salir adelante y hacerle frente a esta situación donde varios locales están cerrando sus puertas por la cuarentena. Además de no vender como lo hacía antes, ahora se le suma la falta de luz. “Yo tengo una carnicería, y se me echó a perder toda la carne. Y perdí mucha plata y más ahora que estamos con esta situación, quién me lo arregla a esto, no me lo arregla nadie”, expresó indignado.

Luego de 72 horas la empresa que suministra el servicio no se hizo presente para solucionar el desperfecto.“Los de Edelap no vinieron más, no dieron la cara. Ni siquiera fueron capaces de decir bueno ahora venimos”, declaró.

Tras la presencia de este medio y ante la amenaza de los vecinos de prender fuego y quemar neumáticos también en la zona de 7 y 98, la empresa se hizo presente durante la noche de ayer.