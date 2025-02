Homenajearon a destacada pintora de La Plata que cumplió 100 años en Barrio Norte

Un grupo de vecinos de la ciudad de La Plata celebró con emoción los cien años de Elena Somi, una histórica vecina del Barrio Hipódromo, que durante décadas se dedicó a la pintura y elaboró grandes cuadros a partir del desarrollo del arte que aprendió en las aulas de la Facultad de Artes de la UNLP.

La mañana del 17 de febrero de 1925 Elena Somi nació en Chascomús, pero a desde hace más de siete décadas vive en nuestra ciudad.

Me casé con un muchacho estanciero que tenía un lugar hermoso a trece kilómetros de Chascomús. Teníamos de todo: cocinero, mucama con guantes blancos, tres dormitorios con baños y un living maravilloso. Allí vivimos muchos años y nació mi hija Susana”, recordó.

“Cuando tenía 35 años y ya me había divorciado me vine a vivir a La Plata. Ahora tengo cien, por lo que hace más de sesenta que estoy acá. En ese momento fui a estudiar pintura a Bellas Artes y comencé a pintar un montón de cuadros”, recordó.

Somi fue empleada del Instituto Agrario y se dedicó a la pintura con asombrosa habilidad.

“Acá en La Plata viví siempre en las torres del Barrio Hipódromo. He pintado en Buenos Aires y tengo muestras en todos los museos y en todas las galerías de arte”, recordó con notable lucidez pese a los cien febreros y los cien carnavales que pasaron desde aquel año 1925.

“Un día me caí en mi casa y tuve una lesión que no me dejó volver a caminar. Pero siempre me dediqué a trabajar y a pintar”, expresó.

Elena fue agasajada por un nutrido grupo de más de sesenta jubilados que a diario concurren al hogar "Cuidando", que funciona como centro de día a metros de Plaza Alsina sobre la avenida 1 entre 39 y 40.

“Acá encontré los amigos que la vida me dio a esta edad. Se respira felicidad y tengo un montón de conocidos y amigos que me invitan a pensar que estos son los primeros cien años y que puedo ir por otros cien más”, comentó la abuela centenaria, quien también comparte el espacio con otras destacadas vecinas de Barrio Norte, quienes viven a metros del diario Hoy y durante el día concurren a este espacio cercano a Plaza Alsina.