Entrevista a Liuba Maria Hevia

Silvio Rodriguez dijo que “es una de las artistas fundamentales de nuestros tiempos”, en tanto Pablo Milanés opinó que “Liuba hace uno de los trabajos más hermosos y difíciles de realizar”. El recuento de elogios recibidos por Liuba Maria Hevia podría extenderse indefinidamente, lo que todos subrayan es la maestría con la que Liuba Maria Hevia logra esa prodigiosa síntesis de poesía y música que son sus canciones. La guajira, el son, el bolero, la habanera, las baladas, el tango, todos los géneros son aptos para transmitir todo lo que se macera en lo profundo de un corazón. Los argentinos tendremos pronto la oportunidad de comprobar su talento, gracias a una gira que la traerá a nuestro país y que culminará el sábado 5 de abril en Berisso.

Pronto estarás en Argentina ofreciendo "Canciones que no se extraviaron", que así se titula tu trabajo más reciente.

Los discos nacen de títulos de canciones, aquí fue al revés, fue concebido primero el título y la canción ni siquiera estaba pensada para hacerse. La canción que da título al álbum es un recuento de vida, un mirar atrás, un agradecer, un cantar un tanto nostálgico también por los que ya no están, la inocencia de los tiempos en que uno empieza a hacer canciones, la poesía que se mueve alrededor de las paredes de tu casa.

Tus canciones son un viaje en el tiempo pero no se quedan en el pasado, sino que aluden siempre al futuro.

Así pues. Yo creo que nosotros los trovadores y cantautores, irremediablemente, casi todos somos un tanto analíticos de la vida y el mundo, pero sobre todo somos personas compositivas y de mucha esperanza. Porque somos transmisores de esencias culturales, populares y es una responsabilidad ética también el hecho de llevar ese impulso de luz a la gente y de recibirlo a la vez, porque es un hecho de realimentación.

Hablemos un poco del fuerte diálogo musical entre Cuba y Argentina, la habanera y el tango.

Yo soy una enamorada de ambos géneros. Tuve la dicha de hacer la primera antología de habaneras que se hizo en Cuba y la única que se ha hecho hasta hoy. Y el tango para mí es algo único. Nadie puede ser indiferente a un tango, porque tiene una fuerza honesta tan profunda, volcánica, que te saca todo lo que puedas tener dentro, de bueno y de malo.

¿Cuáles son tus tangos preferidos?

Son tantos: "Como dos extraños", "Malevaje", "Vuelvo al Sur", "Sur", "Por una cabeza". Hay un tango que me encanta que se llama "Nada". El polaco Goyeneche me mataba, igual que Adriana Varela, que es como una discípula del Polaco. Tuve la dicha de hablar con ella cuando estuve por allá. Me gustan los tangos de María Elena Walsh.

¿Estuvieron presentes en tu infancia las canciones de María Elena Walsh?

Estuvo presente, no tanto en la infancia como ya en la adolescencia. Fíjate si es fuerte el trabajo para los niños que muchos desconocen la obra para adultos de María Elena Walsh.

¿Llegaste a conocerla personalmente?

Hablé una vez con ella en Buenos Aires, por teléfono. Ya la segunda vez que fui a Argentina ya no estaba.. Me preguntó: "¿Y todavía está Retamar tan guapo?". Eso fue en 2005. Los artistas que uno ama tanto, para amarlos no tiene por qué conocerlos, si los conoces mejor, pero que no es ese encuentro el que funda el amor: ya el amor y la gratitud están establecidos.

¿Qué recordás de tu encuentro con Juan Gelman?

Nunca me imaginé que iba a fallecer un mes y medio después de ese encuentro. Él estaba un poquito enfermito, pero tenía mucha vitalidad. Estábamo en Santo Domingo, en la casa de un cantautor dominicano que había organizado una feria internacional del libro. Fue una cosa maravillosa: ese hombre se había parado a decir una serie de poemas a su compañera que ahí estaba. Fue tan agradable, tan fluido, que yo no sabía cómo cantar. Canté algunas canciones mías, algunos tangos, y fui muy bien recibida por él, así que para mí eso fue un gran premio.