Acompañantes terapéuticas piden ser oídas

Un grupo de acompañantes terapéuticas y cuidadoras autoconvocadas se manifestaron este miércoles frente a la Casa de Gobierno provincial en La Plata. Esto fue con la finalidad de hacer visible su reclamo por la deuda que mantienen las obras sociales con ellas hace varios meses.

“A los prestadores de salud los recortan, no pagan el salario desde hace más de nueve meses. Venimos reclamando hace tiempo pero con la pandemia muchas prestaciones se debieron posponer porque las familias prefieren ocuparse, es un sector muy castigado porque muchas quedaron sin trabajar”, señaló a diario Hoy, María José, que trabaja como acompañante terapéutica.

Fonoaudiólogas, cuidadoras, psicopedagogas, psicólogas, entre otras profesionales formaron parte de la convocatoria en calle 6 entre 51 y 53 en el marco de la jornada nacional de reclamo de los sectores de salud.

“Estamos cansadas, todas las semanas nos acercamos, reclamamos sistemáticamente pero hasta ahora no hay respuestas. Hay un detrimento de las prestaciones, los recortes de prácticas, trabajamos en estado de precarización y seguramente volveremos hasta no tener una respuesta concreta no vamos a parar porque defendemos nuestra fuente de trabajo y nuestro salario”, aseguró.