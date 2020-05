Al borde del abismo: nuevo pedido de comerciantes al gobernador

Wsta semana parecía ser el punto de partida para cientos de comerciantes platenses, quienes esperaban poder reabrir sus puertas al público, si­­guiendo todos los protocolos sanitarios que días anteriores habían enviado a las autoridades correspondientes. Pero las expectativas se apagaron.

En un escrito presentado por la Federación Empresaria de La Plata (FELP) al gobernador Axel Kicillof, los comerciantes resaltaron lo positivo de las medidas del Gobierno nacional, pero luego expresaron sus preocupaciones: “Co­mo podrá observar, muchos sectores de nuestro partido están pa­sando momentos muy difíciles y sobre todo el que representamos: las pymes en general y el comercio en particular”.

La situación que atraviesan, dice el documento, está “llevando a nuestro sector al borde del abis­mo y con ello a la desaparición de cientos de miles de pequeños co­merciantes por la imposibilidad de trabajar y llevar el sustento básico a los hogares”.

Desde la FELP argumentan que, como La Plata logró que la duplicación de casos sea cada 25 días, el límite para ingresar a la fase 4 de cuarentena, se tendrían que flexibilizar las medidas de aislamiento. “Estamos convencidos de que la cuestión sanitaria no está separada de la económica. La salud sin la economía o la economía sin la salud no pueden sobrevivir”, expresa el escrito.

También subrayan en el escrito su compromiso con los protocolos sanitarios. “Con la autorización que solicitamos las pymes en general y el comercio en particular podrán ver un horizonte para poder superar la situación”, concluye la petición.