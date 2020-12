Among Us, el juego furor de la cuarentena, llega la Xbox

Among Us fue el juego predilecto de chicos, grandes y adolescentes durante la cuarentena. El juego que no hizo distinción de edades fue furor durante los meses de encierro.

Es por eso que Xbox decidió incorporarlo. Así no anunciaron durante la noche de The Game Awards, donde el juego en línea fue elegido como Mejor Videojuego Multijugador del año, al servicio de suscripción Game Pass.

Usuarios de Xbox One y Xbox Series X/S podrán disfrutar de la experiencia en algunos meses, ya sea comprando el juego o contando con la suscripción a Game Pass. Actualmente, Among Us tiene un descuento en la tienda de Xbox y se puede conseguir por USD 3.99 en su versión base.

Si bien el juego existe desde el 2018, alcanzó su pico máximo de popularidad recién en 2020 ante la llegada de la pandemia. Streamers de todo el mundo lo eligieron y rápidamente se expandió la pasión por todos lados.