Barrio Norte: vecinos buscan detener el cemento sobre la rambla de 32

Los vecinos organizados de Barrio Norte siguen ofreciendo resistencia a la idea de encementar parte de la rambla de la 32, en el segmento que comprende las calles de 12 a 8, en el límite entre Barrio Norte y Tolosa.

Precisamente en esta zona de la ciudad, considerada una de las más bajas del casco urbano, los vecinos sufrieron severas consecuencias durante la inundación del 2 y 3 de abril del 2013. Por esto, se oponen a cualquier tipo de cemento en la rambla que pudiese incidir en el drenaje del agua los días de lluvia.

Aluden, en este caso, que cuanto más veredas o caminos asfaltados haya sobre el espacio verde de la 32, menos césped o tierra habrá para chupar el agua cuando llueva, agravando el problema de las inundaciones en las calles 9, 10 y 11 los días de malas condiciones climáticas.

En 2019, en plena campaña electoral, este grupo se opuso a la continuidad del caminito que se había trazado en otros tramos de la rambla como ocurrió de 13 a 26, por ejemplo. Sin embargo, ahora ante la intención de retomar las obras en este lugar, se ha presentado un proyecto de urbanización ecológica y mañana serán escuchados por el secretario de Medio Ambiente del Municipio, el exjugador de San Luis José Pepe Echard.

“Primero me bloquearon la página y luego me pudo desbloquear. Pero en el medio no me dejaron compartir un link, en el cual había expresado nuestra preocupación por lo que está pasando. Me decían que ese mensaje va contra las políticas de Facebook”, expresó Rusconi en la esquina de 9 y 33.

“Este jueves 4 a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar con el delegado de Tolosa y el secretario de espacios verdes en la rambla de 32, para presentarle y detallarle nuestra preocupación y problemática”, explicó Rusconi.

“Lo que estamos pidiendo es una puesta en valor de la rambla con criterios ecológicos. No queremos cemento y vemos que se podría poner una especie de ladrillo molido o piedritas, que permitan que drene el agua cuando llueva”, expresó Rusconi.

La intención del Municipio es unificar el criterio urbanístico que viene teniendo la rambla de 32 en sectores como el que está frente al Estadio Único, de 19 a 24, o bien como el que prevalece entre 12 y 18, en el límite entre Tolosa y La Loma.