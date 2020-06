Bomberos voluntarios: servicio y compromiso social

Cada 2 de junio se conmemora en nuestro país la Jornada Nacional del Bombero Voluntario, fecha elegida para honrar y valorar el trabajo que realizan a diario hombres y mujeres que arriesgan su vida y ofrecen su tiempo y compromiso al servicio de la comunidad. Diario Hoy se puso en contacto con Roberto Scafati, presidente de los Bomberos Voluntarios de Berisso, una institución que ya tiene 96 años.

“Ser bombero voluntario es tener responsabilidad, saber que en tus manos está la vida y los bienes de la comunidad. Se lo toma con mucha dedicación y esfuerzo. Sabés que vas a dormir menos, viajar menos y estar menos con la familia. Es un factor clave porque al salir del trabajo regular de todos los días, hay que dedicarle tiempo a la institución no solo en una emergencia sino para que todo esté en orden”, explicó.

La fecha corresponde con el aniversario de creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios en el barrio porteño de La Boca en el año 1884. Actualmente, son cerca de 43.000 personas entre hombres y mujeres que llevan adelante esta vocación en todo el país.

“Llegué al cuartel cuando tenía 15 años. Un día el jefe de bomberos me preguntó si me gustaba la autobomba, le dije que sí y me llevó a dar una vuelta al cuartel y desde entonces no me fui más. Llevo más de 35 años. Actualmente estoy en la escuadra de reserva como Comandante Mayor. La institución creció a pasos agigantados, tenemos una flota de 18 vehículos, tres embarcaciones, 127 efectivos y los últimos 20 años se ha profesionalizado. Esto es un servicio voluntario pero todo se hace con mucho profesionalismo”, recordó.

Este año, la pandemia por coronavirus interrumpió los planes de los bomberos que esperaban con ansias este día para festejar los logros y avances del cuerpo en general y de cada uno de los efectivos en particular.

“Cada 2 de junio se entregan los reconocimientos y por primera vez no va a pasar. De todos modos no cesa el trabajo con la comunidad, siempre se mantiene el compromiso. Este es un año difícil, complejo, raro, inédito. En los 96 años que llevamos nunca hubo un festejo virtual. Se cayeron muchos ingresos, subsistimos gracias a los vecinos y comerciantes que hoy viven una situación difícil”, manifestó.