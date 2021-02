Bronca en la puerta de ABSA por falta de respuestas: "hoy me saca la policía"

Nuevamente ABSA desampara a los vecinos de La Plata que no encuentrar en la empresa las respuestas adecuadas.

En esta ocasión una mujer, María que vive en calle 73, debió apersonarse al edificio de Aguas Bonaerenses ya que le cortaron el telefono cuando quiso hacer el reclamo.

Según dijo a este medio, Maria sufre constantes desbordes cloacales por falta de mantenimiento de la empresa. Si bien hizo varios llamados, jamás le encontraron una solución lo que llevó a que gastara dinero en plomeros.

"Ayer cuando llamé me cortaron el telefono", afirmó indignada a este medio, "hasta que no me destapen la cloaca no me voy" y sentenció "hoy me saca la policía".