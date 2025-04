Taxi ómnibus o túnel la nueva modalidad para viajar en La Plata

Ante la poca demanda de viajes que están sufriendo los taxistas de las paradas en la ciudad, tomaron una decisión activar una nueva modalidad para los usuarios. Se trata de los taxis ómnibus o túnel que se encuentran en las paradas de colectivos y llevan a 4 pasajeros por 1500 pesos.

Los vehículos se encuentran en las avenidas a la espera de algún cliente que quiera compartir el viaje con otros para economizar y así poder llegar más rápido gastando menos.

Uno de los trayectos es de 7 y 32 hasta Plaza San Martín donde pagarían 1500 pesos aproximadamente. Es una alternativa interna que tienen los taxistas que no está prohibida ni legislada de manera oficial.

Uno de los referentes del gremio de taxis explicó como es esta nueva forma de viajar más económica ¨En el taxi va a decir ómnibus o túnel, se pueden llevar hasta 4 personas, es un el trayecto por la avenida. Al llegar al lugar donde quieren bajar se les cobra una proporción de lo que sale el viaje total. Además, tenemos una hoja de ruta de cuánto se cobra determinadas cantidades de cuadras. Y un reloj que marca el valor, en cambio en las aplicaciones ilegales tienen el celular y te cobran lo que quieren¨.

También remarcó la importancia de este sistema para trasladarse más económico, y por otro lado pensando en brindar un buen servicio ¨A la gente hay que brindarle un servicio, no abusarse, y que la gente se vaya conforme. Es una alternativa que creo que puede funcionar¨.

Además, explicaron que es como viajar en un colectivo con otras personas, es por ello que se le consultó a una usuaria y en contacto con la Red 92 dijo: "Me parece bien, ante la falta de colectivos y de frecuencia. Está bueno porque si uno tiene que ir rápido al centro, ¿por qué no compartir con otros pasajeros? Desde el año pasado que recortaron las frecuencias de los micros me pasó que no paran porque van llenos. Subió el boleto pero no tenemos más colectivos¨, concluyó la pasajera.