Escala el conflicto con los odontólogos jubilados en La Plata y mañana habrá una marcha

La situación de los odontólogos jubilados de La Plata sigue dando que hablar en la región, al punto de que mañana un sector de los profesionales piensa movilizarse para impedir que se traten los temas del orden del día en la asamblea que convocó el Distrito 8 del colegio de Odontólogos de la Provincia que se realizaría en la Caja de Odontólogos de 55 entre 9 y 10.

Se trata de personas de más de setenta años, que en su mayoría dejaron de ejercer y que durante años aportaron a la Caja de Odontólogos para poder gozar de una jubilación digna que hoy se pierde entre la inflación y los descuentos de la Obra Social del Comei, que es una cobertura obligatoria establecida por ley. Un profesional que trabajó durante más de treinta años atendiendo pacientes en un consultorio está percibiendo entre 350.000 y 400.000 pesos de jubilación, pero al aplicarse los descuentos por la obra social, les queda de bolsillo menos de 100.000 pesos por mes.

“No alcanza para los remedios. Tenemos que elegir si comprar remedios o pagar los servicios con lo que cobramos de jubilación”, señaló Mabel, quien con más de setenta años se puso al frente del reclamo.

Para mañana habrá una Asamblea Anual Ordinaria en la sede de la Caja, y allí se pretende aprobar un incremento del 30 por ciento en las jubilaciones de los profesionales de la odontología. Para los jubilados el monto es insuficiente y alegaron un artilugio legal tras recibir el asesoramiento jurídico: no se podía aprobar semejante decisión a no ser que la asamblea se haga de manera presencial y no virtual.

De este modo, los odontólogos marcharán a la sede de la Caja para anular el acto y reforzar el pedido de una suba que supere el 50 por ciento de aumento contemplando la inflación interanual.

“No se puede vivir con 90.000 pesos por mes. Hay muchos adultos mayores que se ven obligados a seguir atendiendo después de los 70 años porque no les alcanza para comprar los remedios”, recalcó la misma profesional que fue consultada por este diario.