La reina del Plata

Vivió 92 años y hasta el último día de su vida mantuvo un temple y un humor que la volvió única. Era inagotable a la hora de contar anécdotas y su gracia era inimitable. Tenía un fervor por el trabajo que no cejaba nunca y siempre que la entrevistaban contaba sobre algún proyecto que tenía en mente.

Su gran pasión fue el teatro. Desde chica quería estudiar y vivir del teatro. Fue por eso que se postuló a mediados de los años cuarenta a una beca en Montevideo para formarse como actriz en Londres. La ganó y así pudo estudiar en la Real Academia de Arte Dramático: “Era una aventura, pero no tenía miedo, y era joven. En Londres aprendí teatro y cosas que tenían poco que ver con el teatro, pero fueron importantes. En esa ciudad bombardeada tomé lecciones de conducta”. Enrique Pinti, viajero impenitente y gran amigo de China Zorrilla, decía: “Londres es más linda contada por China”. Es que ella aderezaba todos sus relatos con detalles que no importaban si eran apócrifos o veraces, y que ineludiblemente provocaban en el oyente el mismo efecto que la hipnosis.

Era muy viajera pero le tenía miedo al avión: “Los miedos y los amores no se pueden explicar, pero a ese miedo al avión le debo haber hecho viajes maravillosos en barco, que es como vivir en un no tiempo”. Durante los años que vivió en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, escribía artículos contando sus andanzas para un diario de Montevideo. Llevaba una especie de diarios con anécdotas de sus viajes, material con el que alguna vez armó un espectáculo teatral: “ Erase una vez...”

Participó en cerca de cincuenta películas, con algunas de las actuaciones más recordadas de la historia de nuestro cine: Esperando la carroza, Darse cuenta, Elsa y Fred, Besos en la frente, Un guapo del 900 y Ultimos días de la víctima. Otra obra del autor de la primera de las películas nombradas –su compatriota Jacobo Langsner-, también hizo El Tobogán, una pieza teatral que hizo en los años 70: “Una obra tristísima y tanto que al día siguiente del estreno en Montevideo hubo dos infartos de espectadores”.

La televisión también le permitió brillar, en ciclos como Alta Comedia, o unitarios como La salud de los enfermos o Atreverse. Su humor, su desenfado, su histronismo, su vida plena de anécdotas y recuerdos, la hacía habitué de entrevistas que disparaban el rating y hacían sonreír unánimemente a los espectadores.

Nieta del autor de uno de los textos canónicos del Uruguay –“Tabaré”-, hija del escultor José Luis Zorrilla de San Martín, Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz nació en Montevideo el 14 de marzo de 1922 y se atrevió a todo en la vida, incluso a dirigir ópera – El barbero de Sevilla y La Bohème, o a llevar a escena la vida de una de las mayores poetas norteamericanas –Emily Dickinson- o juntar en escena a dos personajes de nuestra historia que parecían inconciliables: Eva Perón y Victoria Ocampo. Tuvo enorme repercusión también entre el público infantil, con espectáculos como Canciones para mirar, de María Elena Walsh, que junto a Carlos Perciavalle, llevó de gira por la Argentina y buena parte de Latinoamérica. Su talento indiscutible le dio una inusitada proyección internacional. En 1964, la revista norteamericana Life, le dedicó seis páginas.

Su solidaridad con los colegas quedó patente con el ciclo Teatrísimo -a beneficio de la Casa del Teatro-, así como su contribución a las causas por los derechos humanos, con su apoyo permanente a Teatro X la Identidad. El teatro era su vida: “No me importa si el teatro está o no lleno, me basta con que haya gente que quiera ir. Veo al público y me emociono”. Entre las últimas obras teatrales que protagonizó está Diario Privado de Adán y Eva, en la que volvió a compartir escenario con Perciavalle, quien además de su amigo era quien administraba sus finanzas. Una obra en la que la propia China escribió las letras de las canciones. Murió en su Montevideo natal el 27 de septiembre de 2014.