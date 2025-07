Tras el derrame en Parque San Martín, ahora llueven los pedidos a ABSA en Los Hornos

Tal cual informó el diario Hoy en el comienzo de esta semana, una enorme pérdida de agua en las inmediaciones de la iglesia Rosa Mística, en la zona de 23 y 53 en el Parque San Martín, disparó un sinfín de comentarios y reclamos por parte de los vecinos de esta zona de La Plata a la empresa Aguas Bonaerenses, que encima tiene una planta en el medio del Parque.

Si bien el caño que estaba roto en el interior del espacio verde y cuyo desborde llegó a colapsar la circulación de autos y motos justo en el medio de las vacaciones de invierno se pudo solucionar, ayer fueron los vecinos de Los Hornos los que amanecieron con nuevos desbordes de agua.

Se trata de las personas que viven en la esquina de 144 y 54, en donde el agua acumulada llegó a cubrir de cordón a cordón toda la calle y resultó un verdadero peligro para las personas mayores que suelen hacer mandados durante el mediodía o la tarde.

En el lugar hay desbordes cloacales que la empresa ABSA no termina de solucionar y le apunta a la secretaría de planeamiento que encabeza Sergio Ressa en el municipio platense. Por tal motivo, los vecinos no descartan impulsar alguna medida, como el corte temporal de la calle hasta tanto no se pueda intervenir en el interior de las veredas para determinar de dónde vienen exactamente las pérdidas.

Cabe recordar que en esta zona de Los Hornos ya se venían acumulando reclamos, tal como lo que ocurrió en Mayo por otra pérdida de agua de importantes dimensiones en 143 y 58.

Por otro lado, en barrio Cementerio no se terminó de solucionar la pérdida que los propios frentistas habían denunciado en el verano pasado en el cruce de 133 y 82. Allí resulta imposible cruzar la calle los días posteriores a una tormenta, ya que el agua no termina de drenar con normalidad como ocurre en otros barrios de La Plata.

En la misma zona, sin embargo, se normalizó la circulación del agua que se juntaba en la esquina de 137 y 80, en donde las personas que viven en este lugar le habían apuntado a un enorme negocio que funciona en la esquina frente a una ferretería a una canchita de fútbol.