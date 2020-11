¿Cómo es posible amar tanto a una persona que no la tuviste cara a cara? ¿Cómo es posible enamorarse de un hombre que no te dio nada pero a la vez, te dio todo? ¿Cómo es posible pensar una vida sin Diego, sin Maradona?

Gracias Diego, con todo lo que nos diste no nos va a alcanzar la vida a cada uno de nosotros para agradecerte. Nunca vamos a saber si era el momento o no. Creemos que no lo era. Faltaba mucho más por vivir.

Dale Diego, danos el gusto de aunque sea saber que estás bien. Nos quedamos con la tranquilidad de que te encuentres con "Doña Tota", con "Don Diego" y con los mortales que se fueron antes que vos. Por supuesto que el cielo lo tenés ganado hace rato. Por supuesto que vos naciste en el cielo y descendiste al barro, y sin dejar de mencionar que al infierno lo conociste después.

Gracias otra vez, descansá. Encontrá la paz que no encontraste acá. No tenemos dudas que vas a ir corriendo a encontrarte con los viejos, el "Tata" y tantos otros que te necesitan allá, al igual que los que estamos acá.

Ayer ganamos otro Dios, el más humano de los dioses, que se equivocó y pagó, y que seguro revolucionará el firmamento como lo hizo en la tierra. Hasta siempre "Pelusa", "Campeón", "Dieguito". Andá a contarle a Tota como te recibieron en La Plata y en el resto de las canchas del país. Como si fuera de película, como si ya lo tuvieras pensado. Como si hubieras venido a despedirte para irte en el tren hacia la eternidad.

Gracias Diego, no hay más palabras. Nunca las hubo. No se han inventado, pero creemos que el amor no se explica, se siente. Nuestro último prócer, el ídolo argentino por el que vamos a reir y llorar siempre.

Porque vos sos Maradona pero antes, sos Diego. Así y de esa manera nos robaste el corazón, y desde ayer, te llevas un pedazo para allá. Hasta siempre maestro, gracias por todo.

"Hay momentos donde el tiempo se detiene de repente para dar lugar a la eternidad". Por llenarnos de felicidad el corazón, gracias.