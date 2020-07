Cortaron el camino Rivadavia por falta de luz: "Hasta que no venga Edelap, de acá no nos vamos"

La escena se repite hasta el infinito. Vecinos de distintos puntos de la ciudad se ven obligados a cortar la calle ante la falta de luz o la baja tensión. Edelap, como es costumbre, no aparece.

En esta ocación vecinos de Ensenada cortaron el camino Rivadavia ante la falta de respuesta de la empresa prestadora del servicio.

"Vinieron a la mañana, dijeron que iban a volver pero no lo hicieron", reclama una vecina. "Hasta que no venga Edelap, de acá no nos vamos".