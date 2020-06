Cuidar el ambiente es cuidar la salud

El 5 de junio ha sido la fecha que eligió la ONU para concientizar sobre los cuidados, acciones políticas y sociales que necesitamos implementar para la conservación del planeta. Este año, el tópico es la biodiversidad y su protección.

La ciudad de La Plata cuenta con amplios espacios que funcionan como “pulmones” y para evaluar la situación actual de acción ambiental en nuestra localidad, diario Hoy habló con la ONG Nuevo Ambiente, una fundación local sin fines de lucro que tiene 20 años de trayectoria en esta temática.

“La población mundial utiliza un tercio del planeta para su consumo y si se mantiene este ritmo de producción, consumo y desgaste de los recursos naturales, en solo 30 años vamos a necesitar dos tercios y no va a quedar mucho espacio para la biodiversidad”, analizó Marcelo Garófalo, presidente de la ONG.

En el marco de la pandemia por coronavirus, mucho se ha hablado sobre el origen del virus y de la inevitable consecuencia de haber mantenido una mala gestión política y social a nivel internacional con los animales y la naturaleza en general.

“Entendemos que esta pandemia se da porque hay una mala relación de la sociedad con la naturaleza, no quiere decir que se originó por una acción humana, sino que no protegemos la biodiversidad y así estamos más expuestos. Cada vez hay más estudios que muestran que se relaciona directamente la salud humana con la salud del planeta”, detalló.

¿Qué pasa en nuestra ciudad?

La Plata tiene parques, plazas, arroyos, un bosque en el medio de la ciudad y un parque ecológico. Todos ellos en convivencia directa con las más de 600.000 personas que la habitan. Aquí cabe preguntarse si la conservación de esos espacios es buena o suficiente y qué podemos hacer para mejorarla.

“Creemos que no hay una política suficientemente consensuada entre los sectores sociales y políticos para mantener los espacios verdes. Por ejemplo, en el Paseo del Bosque se permitieron construcciones que dudo que le hagan bien a la conservación de esos espacios verdes. Me gustaría rediscutir lo que pasa allí, la ciudad necesita espacio verde porque la calidad del aire, si bien está dentro de los parámetros locales, no entra en los que fijan normas internacionales”, dijo Garófalo.

El especialista marcó que al tener aire realmente limpio, se puede conservar la salud. “Si respiramos aire de mala calidad estamos frente a un enemigo invisible, casi más peligroso que la Covid-19, porque causa muchas enfermedades. No hay mediciones concretas que nos alerten sobre la calidad del aire, hay algunas esporádicas pero deberían ser constantes y los datos deben ser públicos”, expresó.

Así, las pequeñas acciones en los hogares pueden ser de gran ayuda para comenzar con el cambio que el planeta necesita. Desde Nuevo Ambiente señalan que es de gran importancia tener un consumo responsable, cuidar el agua, reducir el uso de plásticos de un solo uso, rechazar las bolsas en los comercios y usar una propia, separar los residuos (aluminio, cartón, plástico en bolsa verde) y con los residuos orgánicos (yerba, cáscaras) generar un compost para mejorar las plantas.