Desbordes cloacales en pleno casco urbano

En pleno casco urbano de La Plata, sobre Diagonal 74, un vecino realizó tres denuncias a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) por desbordes cloacales y no obtuvo respuestas. Necesita que destapen la zona.

Daniel sostuvo que “lo que tenemos tapado acá es la colectora y los de ABSA vienen, allá en la esquina hay una entrada para la colectora que no la pueden levantar porque está rota, van a la otra esquina y dice que destaparon”.

No obstante, “yo vengo acá mi casa y no destaparon nada, tres meses hace que estamos. Es la tercera denuncia que hago, yo lo que tuve que hacer es llamar a una empresa que me rompieron todo, tuve gastar como $10.000 más o menos”, agregó.

“Vinieron hace tres meses, ahora estoy con las nuevas denuncias”, amplió el entrevistado. “Ellos no te dicen que el problema es la pandemia, tienen guardias que están permanentemente trabajando”, concluyó.