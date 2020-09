Desesperado pedido de un hombre por su hijo internado en el Hospital de Niños

Alan tiene 14 años y se encuentra internado en el Hospital de Niños, realizando un tratamiento por un tumor. Su padre habló con diario Hoy porque, en el momento de querer higienizarlo, el nosocomio no contaba con agua caliente para poder hacerlo.

“En su momento, le planteé a una de las enfermeras la situación y me dijo que eso ya lo habían hablado con los directivos del hospital, pero no hay respuesta. Esto viene de hace rato, no es de ahora”, explicó Cristian, quien aguarda una solución por parte de los directivos, siendo la higiene algo sumamente importante en el contexto actual por la Covid-19.

Por otra parte, su esposa está embarazada de 34 semanas y tuvo que ir de urgencia porque había tenido contracciones. El hombre relató lo sucedido cuando llegó ella al hospital. “Una de las enfermeras me maltrató, me dijo que me retire de la sala. Le expliqué el motivo y me dijo que no, que tiene que estar uno solo; si no, que se vaya ella”, indicó.

Ante las declaraciones del personal de salud, Cristian expresó: “Que se fuera ella sola en una moto no es la respuesta lógica que esperaba de ellos. Hice una nota al director del Hospital con el nombre de la enfermera, porque no es la primera vez que tengo este roce”.