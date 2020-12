Discriminación en la escuela: fue con pollera al acto de graduación y lo obligaron a ponerse pantalón

Era un acto de graduación más en las Escuela Técnica N° 1 de Villa Alberdi, Tucumán. La entrega de diplomas para los estudiantes del último año se conmemoraba con la habitual celebración. Sin embargo, las autoridades del establecimiento educativo se escandalizaron al ver que uno de los alumnos decidió participar de los festejos vestido con una pollera. Por tal motivo, lo obligaron a cambiarse y el joven de 18 años los denunció, a través de las redes sociales, por discriminación.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”, comenzó la publicación de Luis Villafañe y agregó: "La homofobia y el machismo en las instituciones escolares EXISTE Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo)".

A modo de cierre del posteo, el joven señaló que "como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen”, y exclamó “NO NOS CALLAMOS MÁS!!!”.

Durante una entrevista, el joven relató cómo se dieron los hechos. Luis explicó que llevó la pollera a la escuela para poder cambiarse. Al salir del baño, el director de la institución le preguntó qué hacía vestido con ropa de mujer. "Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: ‘la ropa no tiene género’. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”, indicó.

A raíz de esta situación, el estudiante tuvo que pedir que lo dejarán participar del acto de graduación. Fue en ese entonces que el director le respondió que debía ponerse un pantalón para poder quedarse a la actividad. "Y así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera y ahí fue cuando hice la publicación" en redes, añadió.

En cuanto a sus compañeros y compañeras, el egresado indicó que lo acompañan en su decisión de mostrar que las diferencias de género continúan siendo motivo de discriminación en muchas provincias o sectores sociales.

"La mayoría de mis compañeros en la escuela me apoya y respeta. No hablé con ningún docente sobre el tema. A mi familia no les parecía del todo la idea. No están de acuerdo, tienen una posición un tanto conservadora", afirmó.

Luego de haberse viralizado la publicación en redes sociales, el director de la escuela se comunicó con Luis para pedirle disculpas. "Me llamó personalmente y hablamos un poco".

Como conclusión, Luis aseguró que su decisión de asistir al evento con pollera fue planeada durante todo el año anterior, para "visibilizar el machismo que hay en las instituciones".