Ecocanje: jornada de concientización para promover el cuidado del ambiente

Con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente, una nueva jornada de Ecocanje se realizó en la tarde de ayer en City Bell, donde cientos de vecinos de acercaron para entregar aceite vegetal usado, residuos informáticos y material reciclable (latas, vidrios, cartón, papel, plástico). A su vez, recibieron un kit de bolsas verdes, plantines, compost o semillas de distintas variedades.

En esta oportunidad el “Punto Verde” se ubicó entre las 16 y las 19 horas en la Plaza Belgrano, en la intersección de las calles Cantilo y 14B. Asimismo, quienes asistieron a la actividad recibieron folletería explicativa con los mapas, horarios y frecuencia de la recolección de residuos secos en todo el Partido.

“Traje una impresora que no servía, un teléfono y cargadores de celulares que no funcionaban. Ahora voy a traer más cosas que dejé en el auto”, le contó a diario Hoy Alicia Vázquez, quien se dirigió hasta City Bell desde barrio Hipódromo.

Cabe remarcar que la de ayer fue la quinta jornada. Además, los frentistas que deseen entregar todos estos materiales reciclables cuentan con dos puntos verdes fijos donde se puede ir cualquier día de la semana, las 24 horas. Los mismos se encuentran en el Parque Alberti, en 25 y 38, y en el Parque Castelli, en 25 y 66.

“Me enteré por Facebook. Me pareció algo totalmente novedoso intercambiar estas cosas que ya no se usan. Trajimos cosas de los chicos que no utilizan como joystick, teclados y mouses”, sostuvo una mujer que llegó junto a su marido desde calle 67, entre 1 y 2.

“Nosotros tenemos un servicio desde el municipio que es desde el sur de la ciudad hasta la 526, lunes, miércoles y viernes. Y desde la 526 hacia el norte, es martes, jueves y sábados. A las nueve de la mañana comienza el servicio de recolección de bolsa verde. Entonces una horita antes, de ocho a nueve, el vecino tiene que sacar la bolsa verde para que sea levantada. Eso después va a las cooperativas que son los que se encargan de reciclar el material que vamos juntando”, le dijo a este multimedio Adrián Ruíz, Director General de Reciclado de la Municipalidad de La Plata.

Asimismo, los residuos eléctricos o electrónicos que se junten son entregados, por convenios, a la Universidad Nacional de La Plata y a algunas unidades carcelarias de la región, donde se utilizan para talleres de capacitación. En ambos lugares se tratan de poner en funcionamiento nuevamente para luego ser donados a colegios o entidades de bien público. En cuanto al aceite vegetal usado, son cedidos a empresas que para que puedan producir combustible.

“Cada vez está creciendo más. Cada vez que llamamos a los platenses para que se sumen nos dan una alegría bárbara, porque se comprometen. Cada vez tenemos menos bolsas negras y más bolsas verdes y eso es muy positivo. La idea es repetirlo cada quince días”, añadió el funcionario.