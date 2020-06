Edelap: llueven las quejas de los vecinos

Como si no fuera preocupante la situación desatada por la pandemia, vecinos de la re­gión enfrentan un nuevo motivo de angustia ante los reiterados cortes de luz y la baja tensión.

Según un relevamiento realizado por diario Hoy, en la última semana Edelap registró en sus redes sociales más de 130 comentarios por facturación excesiva, cortes de luz y problemas en los transformadores. En Facebook, la empresa recibió 35 mensajes negativos, en Instagram, seis y en Twitter, 67.

Cristian, un usuario de la red del pajarito, se tomó con irónico humor las 27 horas sin luz, y a modo de reclamo twitteó a @Edelap_Oficial un mensaje cada sesenta minutos. Cuando llegó al tweet número 27, sin ninguna devolución de la firma, escribió: “Estoy sin luz desde anoche. #Reclamo 3001273. Nadie atiende al teléfono. Sin novedad de nada. Todavía sin luz x27 (ya perdí la cuenta)”.

La semana pasada explotó un transformador en Abasto, en 496 y 234. Tras doce horas de llamas en la instalación, arribó una cuadrilla de Edelap que se dispuso a esperar hasta las cuatro de la tarde la llegada de los bomberos. Luego de que los uniformados apagaran el foco ígneo, los expertos en electricidad pudieron devolverle el suministro a los vecinos que pasaron más de 16 horas a oscuras.

Celeste de Los Hornos, de calle 62 entre 156 y 157, también es víctima de la falta de inversión de la compañía. “De noche baja muchísimo la tensión, así que desenchufamos la heladera y otros electrodomésticos grandes, porque tenemos miedo de que se quemen. Hicimos el reclamo y se desligaron de la responsabilidad diciendo que el tendido era viejo. Ahora tenemos que invertir y comprar estabilizadores para que no nos explote todo”.

Eduardo, de la calle de 16 bis de Manuel B. Gonnet, registró dos cortes en el fin de semana y comentó: “Con estas sorpresivas interrupciones del suministro en mi casa la alarma se dispara. Obviamente, con tantos episodios de inseguridad, uno se asusta muchísimo. Otro problema es que cuando se corta la luz, también se corta el agua en la zona”.

Gastón vive con su familia en el barrio de San Carlos. En la última semana, se quedó sin luz cuatro veces. Anoche, cerca de las 20 volvió a permanecer en la oscuridad y expresó: “No puede ser que tengamos un corte día por medio, o todos los días. Me preocupa que la vuelta de energía no sea regular y me termine quemando lo que tengo enchufado”.

Diario Hoy dialogó con el secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Arias, quien detalló: “Vamos a hacer un relevamiento de los hechos ocurridos en este último tiempo. En la semana, nos reuniremos virtualmente con la gente del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) para plantearle estas cuestiones que molestan y, además, generan la rotura de artefactos”.

Desde la entidad que protege a los ciudadanos bonaerenses explicaron que los vecinos pueden hacer la denuncia, muy fácilmente, comunicándose a través del 0800-222-5262, o por redes sociales. A su vez, agregaron que es muy valioso que envíen sus reclamos para poder llevar un registro y acercarles una solución.