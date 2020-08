El consejo de un médico a la gente que esperaba en el Banco Provincia

Tras un comienzo de semana caótico por el colapso en el sistema del Banco Provincia Online y la cantidad de gente que fue a la central, ubicada en 7 entre 46 y 47, un médico intentó hacerle entender a la gente que respete la distancia social. Ante la larga cola y la impaciencia de las personas, el doctor intentó dejar un mensaje.

"Yo no tengo la culpa, están entrando de a pocos al banco" le contestó a un hombre que protestaba. Y quiso darle un consejo a todos los presentes: "Ustedes se dan cuenta que están todos juntos. Yo no soy empleado del banco, yo sólo soy empleado hospitalario de la provincia de Buenos Aires".

Y para cerrar, pese a que las personas no comprendían lo que les decía, dijo: "Veo lo que está pasando acá y es terrible. Están todos juntos y no hay distancia. Están pegados uno con el otro. Yo solo le estoy diciendo un bien para ustedes y esto no es un palo". Más allá de sus palabras, la gente siguió enojado y lo insultó, al doctor de nombre Enrique.