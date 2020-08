El desesperado pedido de una médica platense

Una médica del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad, decidió compartir un video para concientizar sobre la díficil situación que se vive por el coronavirus. En el mismo, destacó entre lágrimas su dura experiencia: "Llegué a esto porque ya no sé como hacerle entender a la gente que utilice el tapabocas, que mantenga la distancia social. Algo tan simple como eso".

Con éstas imágenes, el objetivo de Paola fue mostrar el sufrimiento que genera la pandemia y la díficil labor que tienen que afrontar los trabajadores de la salud. "Yo hace ocho meses que no veo a mi familia, como tantos. Y ustedes no nos ayudan y no colaboran. Voy a seguir sin ver a mi familia", señaló con desesperación.

Además agregó: "Esto es muy duro y ya no alcanza una videollamada. Soy de La Plata y mi familia está en Bahía Blanca. No puedo ir a verlos. Por favor cuídense, usen el tapabocas y mantengan la distancia social. Yo tomo todos los recaudos para atender a mis pacientes. Esto lo podemos hacer entre todos".