El intercambio comercial marcó un superávit de US$ 1.476 millones en julio

El intercambio comercial cerró en julio con un superávit de US$ 1.476 millones, con un incremento del 55 por ciento respecto a los US$ 950 millones registrados en igual mes del año pasado, en un contexto de retracción tanto de las exportaciones como de las importaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado superavitario se obtuvo luego de que se registraran exportaciones por US$ 4.903 millones, un 16% menos que en julio del año pasado, frente a importaciones por US$ 3.427 millones, con una caída del 30% interanual.

Con este último resultado, en los primeros siete meses del año, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 9.573 millones, contra los 6.585 millones de enero-julio del año pasado, informó el Indec.

Al igual que en los meses anteriores, China volvió a ser el principal socio comercial de Argentina durante julio, concentrando exportaciones por US$ 553 millones, e importaciones por US$ 751 millones, lo que dejó un saldo comercial negativo de US$ 198 millones.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con exportaciones por US$ 557 millones, e importaciones por US$ 692 millones, lo que dejó un saldo negativo de US$ 134 millones.

El tercer socio comercial fue Estados Unidos, con ventas por US$ 369 millones y compras por US$ 382 millones y un déficit de US$ 13 millones.

Por su parte, en el comercio con la India, cuarto socio comercial del país en volumen, la Argentina tuvo ventas por US$ 312 millones contra importaciones por US$ 62 millones, lo que marcó un saldo favorable de US$ 250 millones.

En julio, la facturación de las exportaciones disminuyeron 16,3% (US$ 953 millones) respecto a igual mes de 2019, debido a las caídas del 6,3% en precios de los productos y del 10,7% en las cantidades.

La caída más importante en la facturación se dio en las manufacturas de origen industrial (MOI), que retrocedieron 32,3% con un monto de US$ 1.067 millones. En esto influyó que los precios de los productos a nivel internacionales cayeron5,4%, mientras que el volumen de los envíos bajó 28,5% respecto a doce meses atrás.

También mostró una merma el rubro combustibles y energías (CyE), con un retroceso del 20,3% en la facturación (US$ 295 millones) y un incremento del 51,6 % en las cantidades vendidas, que no alcanzó para compensar la caída de los precios.

En cuanto a los Productos Primarios, con US$ 1.533 millones vendidos al exterior, los precios aumentaron 1,3% mientras que las cantidades bajaron 11,2%, lo que dejó una caída del 10%.

En tanto las Manufacturas de Origen Agropecuario, bajaron 9% a US$ 2.008 millones, con una caída del 3,4% en el precio y del 5,8% en el volumen.