Emotivo gesto de un niño: gastó sus ahorros en bizcochos para los bomberos

El fuego sigue azotando a varias localidades de Córdoba, entre éstas a Laboulaye, donde las llamas tomaron los pastizales cerca de la casa de Lorenzo, un nene de 5 años cuya acción de agradecimiento a los bomberos se hizo viral.

Luego de que lograran controlar el incendio, el niño estaba tan contento por la hazaña que le pidió a su mamá que le acercara el dinero que tenía ahorrado. Luego fue a la panadería y les compró bizcochos.

“Mi Lolo, el de corazón gigante, el que día a día me enseña tanto. Hoy sacó de sus ahorros para pagarles a los bomberos con criollitos”, escribió su mamá en las redes sociales.

“Continuamente quiere ayudar. Por ejemplo, cuando la ropa ya no le entra, quiere que se la regale a alguien ‘que no tenga’, lo mismo sucede con los juguetes que ya no usa más”, contó en diálogo con Crónica.

Por último, la mamá de Lorenzo dijo: “Él tiene cinco años y me demuestra que a lo mejor no necesitamos tenerlo todo. Con lo que tenemos podemos ayudar”.