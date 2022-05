Final feliz: el lunes operarían a Bautista Villán

Daiana es madre de siete hijos y vive en las inmediaciones de la esquina de 517 y 117 bis. Una zona muchas veces olvidada, y otras tantas marginadas.

El barrio Nuevo Mercadito se levantó con el tesón de personas muy humildes que recibieron sus primeras viviendas propias hace menos de 15 años y ocuparon un predio detrás del mercado regional de La Plata entre la Autopista y las vías del tren.

Allí creció Bautista Villán, un nene de 13 años que sueña con jugar a la pelota y convertirse en un gran arquero de fútbol con el “Flaco” Esteban Andrada, el exguardameta de Boca, que resultó ser su espejo deportivo.

“Yo quiero jugar a la pelota. Quiero jugar como otros chicos”, comentó emocionado Bautista ayer en contacto con este diario, todavía con las secuelas de una traqueotomía en su pecho que nunca fue sanada.

El hijo de Daiana requiere de un procedimiento quirúrgico en el Hospital de Niños, que en un principio a la humilde familia del barrio Nuevo Mercadito le habían negado desde el mencionado nosocomio.

Ante la repercusión que tuvo la nota publicada el martes de esta semana por diario Hoy y la Red 92, el propio director del Sor María Ludovica se contactó con la familia y mañana Bautista será internado en el Hospital.

“La cirugía para cerrarle la herida que le generó la traqueotomía está programada para el lunes a la mañana. Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron y ahora sí las autoridades del Hospital nos atendieron. Nosotros no queríamos perjudicar a nadie ni exponer a nadie con la nota, pero necesitamos que Bauti pueda crecer como un chico más. En los clubes de barrio no me lo quieren fichar porque dicen que es un riesgo que un nene con la herida abierta en el pecho juegue a la pelota como lo hacen otros”, explicó Daiana.

El nene de 13 años cursa primer año de la secundaria en la Escuela n° 25, y en ocasiones sufrió las preguntas dolorosas de otros compañeros por la herida que tiene sin cerrar en la zona superior del pecho.

Después de la intervención de la pediatra Graciela Matkovic, la dirección del Hospital de Niños se comprometió a llevar adelante el procedimiento, para lo cual el menor deberá internarse con un día de anticipación (mañana domingo) y esperar el turno para entrar al quirófano el lunes temprano.

“Nos dijeron que el caso no estaba registrado porque cuando a él le sacaron el tubo de la traqueotomía en 2019 el director respondía al partido político del anterior gobierno. Ahora se buscaron los papeles y por suerte lo van a atender”, comentó la madre del preadolescente.

Bautista Villán y sus seis hermanos viven en una casita del barrio Nuevo Mercadito y tanto su familia como los amigos esperan poder acceder a materiales para, una vez que se inicie la recuperación, soñar con poder hacer una habitación propia y evitar respirar la humedad que suele penetrar las paredes especialmente en los crudos días de invierno.