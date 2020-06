Guzmán extiende el plazo de renegociación de la deuda hasta el 12 de junio

El ministro de Economía, Martín Guzmán, estirará el plazo de renegociaciones con los bonistas, que vencía este martes 2 de junio, por 10 días más, es decir, para el próximo 12 de junio.

De esta forma, la cartera de Hacienda tendrá un nuevo margen para presentar una oferta “sostenible” que contente a la totalidad de los acreedores, luego de recibir un importante respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, el propio Guzmán aseguró que hay un acercamiento con la oferta “sostenible” que realizaron sobre la deuda, y se ofrecería pagar U$S 50 por cada U$S 100. No obstante, esto no termina de convencer a los pesos pesados como BlackRock.