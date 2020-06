Horóscopo del martes 23 de junio

Enterate lo que dicen los astros de tu signo:

Aries

No contribuyas a complicar más una situación que no viene nada bien. Por el contrario, usá todas tus armas emocionales para dar apoyo o para mediar. Cosas buenas pueden resultar de tu aporte.

Géminis

Aprovechá todo lo que puedas de una situación que por ahora está a tu favor, y que puede durar un poco menos de lo que esperabas. No te preocupes, lo que pierdas por un lado lo ganarás por otro.

Virgo

Hoy no estarás en tu mejor día. Puede que sientas cierta apatía y pocas ganas de hacer cosas o cumplir obligaciones cotidianas. Esto pasará pronto, así que no te preocupes mucho.

Sagitario

Tu lado más generoso funcionará muy bien hoy y eso te llevará a implicarte en acciones solidarias por alguien que necesita tu apoyo. Vas a tener la energía suficiente para esa tarea.





Capricornio

No discutas con las personas que tienen el poder para decidir sobre tus funciones o tu trabajo, ya que no te llevará a nada bueno. Lo mejor es que te plantees otra estrategia.

Leo

Lo que leas o veas en las redes sociales no es real, así que no te dejes llevar por ello. Si querés averiguar si algo es cierto, consultá con un experto o profesional que te evite caer en un grave error.

Tauro

Vas a saber muy bien lo que te conviene hacer si te ofrecen algo relacionado con una venta. Además, vas a tener la habilidad necesaria para negociar y conseguir tu objetivo.

Libra

Una persona te comunica

algo que no esperabas y que no te cae muy bien. Tratá de no obsesionarte por una situación que es reversible. Empezá a pensar la manera de salir de ella.

Escorpio

Vas a encontrar un momento de mucha empatía y bienestar con amigos con los que atravesaste una situación especial. Ahora disfrutarán del optimismo y de un ambiente agradable.

Cáncer

No te conviene entusiasmarte demasiado por algo que te resulta sencillo de momento. Tenés que aprender a moderar tus impulsos, ya que pueden volverse en tu contra.

Acuario

Está bien que le des rienda suelta a tu imaginación y que eso te lleve a un plano más creativo, pero tenés que evitar que eso se convierta en algo perjudicial. Mantené los pies en el suelo.

Piscis

Alguien quiere saber de vos y te busca por las redes sociales o a través de un conocido. Puede que sea una buena oportunidad para dejar la rutina y abrirte a otros círculos sociales.