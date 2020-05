Horóscopo del sábado 16 de mayo

ARIES

A veces es mejor estudiar el entorno y no querer llegar a todas partesy a todas las personas de manera directa. Algunos pueden malinterpretar tu sinceridad.



GÉMINIS

Hay situaciones relacionadas con los estudios que te preocupa no llevarlas de la mejor manera. Si depositás todo tu ímpetu en esa tarea, vas a tener buenos resultados.

VIRGO

Si bien estabas un poco negativo, vas a

encontrar soluciones a esos problemas que venías acarreando. Siempre hay esperanza, no tires la toalla.

SAGITARIO

Hoy es un buen día para organizar tus cosas y encontrar orden. Es necesario para encaminar el futuro de un asunto económico o laboral que está por llegar.

CAPRICORNIO

No dejes que te lastimen por algo que no vale la pena.

Quizás sea mejor dejar de lado a las personas en las que no confías del todo.

LEO

Alguien se entera de un secreto tuyo, pero no te mporta porque esa persona es alguien que te importa. Tu sinceridad puede romper barreras y envolverte en esa relación.

TAURO

Hoy vas a afrontar de manera positiva las cosas que vayan surgiendo a tu alrededor. Tu energía y el cariño de los que te rodean van a llevarte a tener un gran día.

LIBRA

Tanto tus dotes de persuasión como el afecto pueden convencer a una persona cercana para que te ayude un problema importante. Vas a poder devolver el favor en poco tiempo.

ESCORPIO



Te empeñás en recuperar tu físico y, aunque sea difícil y lleve

tiempo, vas a lograrlo si te fijás una meta real. La fuerza de voluntad va a estar de tu lado.

CÁNCER

Es momento de ser cauteloso y hacerle caso a los profesionales de la salud. Tu cuerpo necesita mayor cuidado, sino puede que te

pase factura.

ACUARIO

Es momento de revisar qué gastos son necesarios y cuáles podés

convertir en ahorros. Esa organización te puede venir bien para darte un gusto más adelante.

PISCIS



Hoy vas a sentirte atraído por todo lo que sea agradable a la vista y a la mente. Vas a pasar mucho tiempo evaluando opciones que te permitan aprender algo nuevo.