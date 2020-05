Insólito: cobraba peaje para evadir el control sanitario

Según el medio, "En Linea Noticias", la estafadora habita en una de las casas cerca de la entrada a la ciudad de Olavarría. Tal es así que tomó la insólita medida de cobrarle $50 a los autos que vienen de la ruta, para facilitarles el acceso evitando el control sanitario.

En el video se ve como la señora le pide el dinero antes mencionado, pero el conductor no tiene cambio. De todas maneras ella le dice que no importa, que le de 100 pesos y que cuando salga no le vuelva a pagar. Es decir, que le facturaba los dos viajes. Increíble.

La Municipalidad de Olavarría inició acciones legales gracias al video que le facilitó el conductor en la Unidad Funcional N°10 de San Martín.