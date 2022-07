Joven recuperado de cáncer denunció que en un bar lo discriminaron por su vestimenta

Un joven platense denunció a través de las redes sociales que sufrió discriminación en un reconocido boliche de la ciudad, ubicado en Camino Centenario entre 503 y 504. Según manifestó, cuando se disponía a ingresar para disfrutar la noche con un grupo de amigos, le impidieron el ingreso debido a que llevaba una gorra. “Yo fui a comer y cuando entré de muy mala manera me exigieron que me quitara la gorra, a lo que yo les digo que la usaba por motivo de que hacía un mes me había curado por segunda vez de un cáncer, estaba pelado por el tratamiento y usaba la gorra para cubrir mi cabeza del frío que además hacía”, explicó el muchacho en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Basta de todo tipo de discriminación de cualquier tipo. El problema viene cuando seguimos consumiendo este tipo de lugares que no ayudan en nada a que la sociedad avance”.

Tras la repercusión del hecho, una persona que se identificó como cercano al lugar se comunicó con el damnificado por redes sociales para pedirle disculpas. “Tu caso nos hizo recapacitar y a partir de hoy vamos a permitir su uso porque entendemos que para mucha gente es importante poder usarlas por cuestiones de seguridad personal, autoestima o simplemente estética. Lamento mucho lo sucedido”, sostuvo quien se presentó como socio del local.