La mitad de los argentinos temen perder su trabajo

En el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio que aún rige en algunas zonas del país, una consultora privada realizó una encuesta que arrojó como dato principal que el 51% de los argentinos teme por su futuro laboral, y por consecuencia perder el trabajo.

El estudio Workmonitor de la consultora Randstad relevó que el 59% de los encuestados vio afectado de forma muy negativa su desarrollo laboral.

“Con un horizonte complejo en términos de evolución de la economía, con una previsión de caída del PBI de entre 5 y 6 puntos para este año, es lógico que el humor social se vea afectado y muestre las preocupaciones por el impacto que la crisis va a tener en el empleo en el mediano plazo”, dijo Andrea Ávila, CEO de Randstad.

En el contexto actual, donde muchos empleadores, sobre todo en el rubro de gastronomía o indumentaria no saben cómo será su futuro o si seguirán trabajando, los empleados quedan en una situación compleja y de incertidumbre.

Para clarificar la situación, diario Hoy conversó con un abogado especialista en conflictos laborales que puso de manifiesto, a modo de ejemplo, decisiones que han tomado algunos empleadores y cómo eso deja expuestos a los trabajadores.

“La situación actual es compleja, atento que algunos empleadores pretenden ampararse en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo para rebajar sueldos, pretendiendo falta o disminución de trabajo. Esto no es así, el decreto dictado por el Ejecutivo establece explícitamente que no se puede suspender ni despedir. La suspensión es imposible porque es una decisión que toma el empleador para no continuar o no prestar determinados servicios”, explicó a este medio el doctor Matías Martínez.

Así, el profesional que llevó adelante casos testigo en La Plata, como el apoyo a los trabajadores despedidos del bar Almendra que cerró sus puertas hace poco, sostuvo: “No quiero caer en la generalización de englobar a empleadores, pero desde que comenzó la pandemia la cantidad de consultas al estudio ha sido exponencial. Y en muchísimos casos, observamos que despiden con la excusa de la pandemia pero hay injurias al trabajador como subcategorización o contratos en la más absoluta ilegalidad, que datan de mucho antes de la pandemia.

Muchos empleadores utilizaron la pandemia para despedir o suspender cuando el Estado paga la mitad de los sueldos de los trabajadores del sector privado”, concluyó

Martínez.

Queda más que claro que la actual situación económica preocupa a muchos, especialmente a los trabajadores.