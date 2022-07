La muestra sobre artes visuales desarrollada en la UNLP tuvo sus premiaciones

Con el objetivo de estimular la producción de artistas del país, la Fundación Itaú Argentina y el Centro de Arte de la UNLP inauguraron una muestra que refleja la producción emergente en artes visuales.

La exposición, que se puede visitar hasta el próximo 3 de septiembre y es con entrada gratuita, reúne 38 obras seleccionadas durante un exhaustivo proceso de elección de aproximadamente 3.500 producciones, las cuales fueron evaluadas por 25 referentes y especialistas en arte contemporáneo.

En diálogo con diario Hoy, el artista platense Pablo Pérez Torres, quien recibió una distinción en el evento por su obra El acto inmóvil, sostuvo: “Me recibí de grabado y arte impreso, pero con el tiempo me dediqué más a hacer esculturas. Yo me dediqué más que nada a producción artística, si bien soy licenciado y profesor me dedico a producir arte”.

A su vez, el profesional, que tiene el título de Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas en Grabado y Artes Impreso de la Facultad de Artes de la Universidad de Nacional de La Plata, manifestó: “Desde el 2014 que me dedico a armar obras para concursos. Tengo una amplia trayectoria en lo que es concursos básicamente. Sigo estudiando, estoy haciendo una maestría en lenguajes combinados en la Universidad de Buenos Aires”.

Cabe señalar que es la primera vez en estas 13 ediciones que el concurso de arte se hace en La Plata. Según los organizadores, la muestra ha permitido reunir innumerables artistas, jurados y espacios expositivos. “Este año se renovó el compromiso de afianzar el certamen en su carácter federal”, remarcaron.

Sobre las obras exhibidas en la sala del espacio ubicado en 48 entre 6 y 7, se detalló: “Despliegan una diversidad de soportes que lejos de estancarse en disciplinas fijas, plantean, cada una a su manera, modos de habitar el tiempo y el espacio”.

Además, en la jornada de apertura, se anunciaron los tres Premios Adquisición que pasarán a formar parte de la Colección Itaú de Arte Contemporáneo.

“Todas estas actividades sirven muchísimo para darnos a conocer”, expresó la secretaria de Arte y Cultura de la UNLP, Mariel Ciafardo.

En esa línea, la docente en Historia de las Artes Visuales manifestó: “Es un honor y nos da una inmensa alegría que nos hayan elegido en este lugar que es tan nuevo en términos históricos. El Centro de Arte todavía no cumplió cinco años. Todas estas actividades que logramos articular con otras instituciones nos sirven muchísimo para darnos a conocer y para que artistas de otros lugares del país nos conozcan y sepan que están las puertas abiertas”.

Las tres obras premiadas de las 38 fueron para Paloma Mejía, de la ciudad de Buenos Aires, por su obra Las hembras que me habitan; María Sol Quirincich, de Santa Fe, por su obra SIN TITULO, de la serie Artista del interior; y el primer puesto fue para Daniel Leber, de San Martín (Bs As), por su obra Un Ángel del Tiempo.

El jurado a cargo de la premiación estuvo conformado por Claudia del Río, Eva Grinstein y Andrés Labaké, bajo la curaduría y coordinación de María Menegazzo Cané.