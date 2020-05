La Municipalidad de La Plata prevé reservar las calles de los centros comerciales para uso exclusivo de los peatones

La Municipalidad de La Plata prevé reservar las calles de los centros comerciales del distrito al uso exclusivo de los peatones. Es una de las medidas complementarias con las que se pretende garantizar una salida administrada de la cuarentena, lo cual incluye la reapertura de unos cinco mil comercios desde el lunes que viene pedida al gobierno bonaerense.

El objetivo de las autoridades municipales es que una flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus no genere aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de la población después de 50 días en los que las curvas epidemiológicas arrojan dato positivos por el bajo nivel de contagio.

Según se informó, la peatonalización de las zonas comerciales está prevista para las calles 8, 12 y 51 en pleno microcentro de la ciudad, pero también en los centros comerciales de Los Hornos, sobre la avenida 137, y City Bell, en la calle Cantilo.

“El objetivo es brindar mayores comodidades a los comerciantes y potenciales clientes”, indicaron desde la Municipalidad de La Plata. Actualmente los protocolos de prevención establecen una limitación de la cantidad de clientes dentro de los locales mientras que el resto espera en la puerta. “La opción de liberar las calles para el uso exclusivo de peatones permitirá cumplir con esa medida con mayor comodidad”, explicaron.

“En la propuesta que elevamos al gobernador es de apertura de comercios. Vamos a permitir que la gente salga a la calle”, aseguró el intendente Julio Garro este viernes. No obstante, dejó en claro: “No son para recreación. No debe ser más de un integrante de la familia, no podemos salir de la mano a pasear por el centro”.

En ese sentido, afirmó que la ciudad entrará en otra etapa de “responsabilidad personal”. “Si no somos capaces de respetar dentro de nuestra conciencia el número de DNI para salir, no me va a temblar el pulso para sancionar”, anticipó y agregó que pedir DNI a todas las personas que salen a la calle será imposible. “Confiamos en nuestra gente”, subrayó.

Además, sobre los beneficios de esta medida indicó que se descomprimirán las filas: “Hoy las colas están en la puerta, es lo que corresponde. Es lo que la pandemia vino a marcarnos. Estamos entrando en el invierno, hacer una cola al aire libre es peligroso para un adulto mayor”. En ese marco, sostuvo que todos los comercios -menos los de indumentaria y calzado- funcionarán en un horario limitado: de 11 a 17, para que las personas “no vayan con mucho frío y regresen con sol”. En cuanto a los negocios de ropa y zapaterías, podrían sumarse el lunes 18 para tener una mejor planificación, aunque todo está supeditado a lo que anuncien “el presidente, el gobernador y qué dice el jefe de Gobierno porteño”.

Las decisiones se toman en cada distritos en base a las curvas epidemiológicas que experimenta el coronavirus. En La Plata hace cinco días no registran nuevos casos y aumentan los pacientes que fueron dados de alta. Hasta este viernes hay solo 16 casos de COVID-19 activos.