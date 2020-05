La Plata: entregan la Tarjeta Alimentar a quienes no pudieron retirarla

Desde hoy comienza un nuevo operativo de entrega de la Tarjeta Alimentar en La Plata para aquellas personas que no pudieron retirarla en el Pasaje Dardo Rocha debido a la cuarentena preventiva y obligatoria.

Ahora desde Anses se organizó una nueva forma de entrega para los beneficiarios, que consiste en acercarse a la sucursal de calle 9 entre 58 y 59 según el último número de DNI y la primera letra del apellido.

Así, quienes tengan apellidos que comiencen de la A a la C, deberán presentarse sin acompañantes y con tapabocas en determinada franja horaria según la terminación del documento.

La Alimentar corresponde a una ayuda económica que sirve solo para comprar alimentos para beneficiarios de la AUH, embarazadas y familias con niños hasta 6 años.

Los horarios

9 a 10 horas: apellidos que empiezan con A y DNI terminado en 0, 1, 2 y 3

10 a 11 horas: apellidos con A y DNI terminado en 4, 5 y 6

11 a 12 horas: apellidos con A y DNI terminado en 7, 8 y 9

12 a 13 horas: apellidos que empiezan con B y DNI terminado en 0, 1, 2 y 3

13 a 14 horas: apellidos con B y DNI terminado en 4, 5 y 6

14 a 15 horas: apellidos con B y DNI terminado en 7, 8 y 9

15 a 16 horas: apellidos que empiezan con C y DNI terminado en 0, 1, 2 y 3

16 a 17 horas: apellidos con C y DNI terminado en 4, 5 y 6

17 a 18 horas: apellidos con C y DNI terminado en 7, 8 y 9.