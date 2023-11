La UNLP salió a la calle a defender la educación pública

Docentes, estudiantes y trabajadores de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) salieron a las calles a expresarse en defensa de la educación pública y, como lo hicieron en otras unidades académicas, en rechazo a la propuesta de arancelamiento universitario o la aplicación del sistema de vouchers.

En las facultades de Artes, Humanidades, Ciencias Exactas y en Ciencias Jurídicas y Sociales salieron a manifestar su descontento en las calles de La Plata y a solo unos pocos días del balotaje presidencial.

Asimismo, a través del canal de TV de la UNLP, se emitió un emotivo video en el que se destacan todas las acciones que llevan adelante las diferentes unidades académicas y cómo impacta eso en la vida cotidiana.

“Las universidades públicas argentinas transforman vidas: de personas, familias y comunidades. En laboratorios, bibliotecas y talleres, generamos ciencia, tecnología y arte para impulsar áreas estratégicas del país”, enfatizaron.

Por eso, ratificaron que, en aulas universitarias, “construimos libremente conocimiento que enriquece los acuerdos y debates de la Argentina presente y futura. Más becas, no vouchers. Más universidades públicas, no aranceles. Más carreras acordes a las necesidades, no menos para quienes puedan pagar”.

“Con más científicos investigando, no laboratorios vacíos. Más educación universitaria pública, más conocimiento, ciencia y arte: así Argentina encuentra la senda del desarrollo permanente”, añadieron.