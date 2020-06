Lamentable hecho en una clínica de La Plata: la internaron al lado de una paciente con coronavirus y falleció

Un lamentable hecho sacudió la mañana de este lunes cuando a través de una grave denuncia que apunta a establecer las causas del fallecimiento de una paciente. El documento detalló que Ana María Cendagorta (71) ingresó al Instituto del Diagnóstico el pasado 26 de mayo con un cuadro de deshidratación, náuseas y vómitos.

Padecía un cáncer de pulmón desde el año pasado y quedó internada en la cama 513 del quinto piso con la colocación de una sonda.

En este sentido y según la denuncia penal presentada por los abogados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes quienes patrocinan al hijo de la víctima, la mujer fue internada en una habitación con otra paciente que presentaba síntomas de coronavirus, sin tomar los recaudos necesarios ni cumplir con un protocolo de seguridad sanitaria.

En la denuncia penal presentada por los hijos de Cendagorta en sede judicial, se explica que:

"Mi madre desde que empezó su quimioterapia tuvo internación domiciliaria solicitada oportunamente por su oncóloga a cargo de la empresa Care Home. Contaba con un médico clínico, enfermero y kinesiólogo, además de oxígeno en su domicilio, silla de ruedas y andador.

El viernes 22 de mayo de 2020 mi madre tuvo náuseas y vómitos sin motivos aparentes y, para queno se deshidratara, se le colocó una vía con suero y como no mejoraba, el martes 26 de mayo le solicitamos al médico clínico que se acercara al domicilio para hacer una evaluación.

El diagnóstico preliminar fue que mi madre debía recibir alimentación por una sonda naso gástrica einmediatamente a las 17 horas del 26 de mayo internamos a mi madre en el Instituto de Diagnóstico por recomendación del clínico domiciliario para que le colocaran la sonda y empezara a recibir alimentación en ese nosocomio hasta que los trámites para la alimentación domiciliaria estuvieran terminados.

La asignaron a la cama 513, ubicada en el piso 5 del Instituto en la Habitación 512. Al ingresar a la habitación mi madre iba a estar en compañía de una señora mayor que había sido internada en la mañana.

La señora mostraba claramente signos de fiebre alta, balbuceaba sin parar. Entre las 18hs y las 22hs, me quede con mi madre y me remplazo la cuidadora que teníamos con la cuidadora que teníamos de nombre -.

Fueron no menos de 5 las veces que solicité a las enfermeras una toma de temperatura a dicha paciente, era más que evidente que esa señora no estaba bien. Lo mismo me fue informado posteriormente por la cuidadora.

Nosotros tuvimos todos los recaudos sanitarios tanto dentro como fuera del nosocomio, ya que sabemos que mi madre era una paciente inmuno deprimida con cáncer de pulmón en etapa 4,

El miércoles 27 de mayo cerca de las 11:30, la señora de la cama de al lado comenzó a tener tos y recién en ese momento le tomaron la temperatura e inmediatamente la llevaron al piso 3, que es donde están aislados los pacientes con Covid o los “sospechosos”.

Mi madre dejó de compartir la habitación en ese momento y fue desinfectada. Después de preguntar con insistencia por qué se llevaban a la mujer y que nos pedían que nos laváramos bien las manos, se nos informó que a la mujer le realizaron el hisopado, que debíamos esperar 48 horas para tener los resultados.

En ningún momento nos manifestaron ni sugirieron ningún tipo de recaudo, fue en ese momento cuando decidimos con uno de mis hermanos que tanto él, la cuidadora y yo debíamos permanecer aislados hasta saber los resultados de esta señora".

La denuncía, que detalla todo lo sucedido, continúa de la siguiente forma: "El actuar de la Clínica, violando los protocolos sanitarios ha generado el fallecimiento de mi madre y puso en riesgo tanto a mi persona, la cuidadora y mis hermanos y todo el personal de esa institución.



Al día de hoy me encuentro aislado a la espera de saber si me contagie COVID 19 por la impericia y negligencia del Instituto del Diagnóstico, y sus autoridades, su actuar roza lo que conocemos todos como Dolo eventual. ("homicidio simple con dolo eventual" se aplica cuando, una persona tuvo que haberse representado que, al realizar una determinada acción, podría ocasionarle la muerte a

alguien y, pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo).



Mi madre ingresó para que le colocaran una sonda naso gástrica y se encontró con una compañera de habitación que se encontraba infectada con Covid 19, y en el día de ayer falleció, sin que al día de hoy nos entregaran certificado de defunción y a la espera de saber si la misma se encuentra infectada de Covid 19 y dicho virus provocó su muerte.



Mi madre muere el sábado 30 de mayo, a raíz de la negligencia e impericia del personal y autoridades del Instituto de Diagnóstico".