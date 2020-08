“Lejos de ser un socio de los medios, las redes pasan a ser una competencia”

El periodista platense Santiago Sautel fue nominado en la categoría “Mérito en la Excelencia al Periodismo Político” por The Washington Academy of Political Arts & Sciences, una entidad con sede en Estados Unidos que reconoce la labor de consultores, comunicadores y estrategas de más de 21 países. En diálogo con diario Hoy, Santiago Sautel habló sobre el reconocimiento a los mejores de Iberoamérica.

—¿Qué significa para vos este reconocimiento?

—En un momento en que la profesión está tan bastardeada, cualquier reconocimiento es una caricia. Es un momento difícil para quienes ejercen la profesión, con todas las limitaciones que hay tanto en lo económico como en materia de censura, que es cada vez más grave.

—¿Cómo fue el inicio del Grupo Realpolitik?

—Empezamos hace 13 años. Era una humilde revista de política e historia. Eso se fue transformando, armamos una agencia de noticias vinculada a la política. Empezamos a crecer fuerte a nivel local, y luego a nivel nacional. Después armamos la emisora propia y el canal de televisión. Apostamos a un proyecto bastante novedoso dentro de la comunicación: una multiplataforma digital unida bajo el concepto de ser un generador de información.

—¿Cómo ves el papel de los medios en este contexto de pandemia?

—A muchos les ha costado sobrevivir, porque los medios de comunicación no dejan de ser una empresa y, como hubo comercios y pymes que no pudieron soportar las consecuencias de la pandemia, a los medios les ha pasado lo mismo. Por otro lado, creo que los que lograron sobrevivir a esto van a salir fortalecidos.

—Hablaste de censura.

—Sí. Lo que está pasando es muy grave. La censura cambió la modalidad: antes intervenían periódicos o encanutaban el papel prensa, ahora toman un rol preponderante actores como las redes sociales, de las que dependen mucho los medios de comunicación para traccionar visitas. Lo que está pasando en EE. UU. es una muestra, donde empresas como Facebook están siendo cuestionadas por su rol editorialista. En la Argentina, vemos empresas como Chequeado, de Laura Zommer –esposa del exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté–, que se para en un rol de tribunal de la verdad para establecer quién miente y quién no, cuando todos sabemos que la posición de ella es una posición absolutamente condicionada. Es difícil creerle a una empresa que en lo que va del año recibió 10 millones de pesos de subsidio de las embajadas de EE. UU. y Gran Bretaña.

—¿Qué papel juegan las redes en el periodismo de hoy?

—Las redes son parte integral de las multiplataformas. Pero hoy en día, lejos de ser un socio de los medios, las redes sociales pasan a ser una competencia desde el momento en que eligen qué publicar y qué no. Ya no es tal la sociedad que se podía generar con Facebook, Twitter o Instagram. Hay intereses detrás de esas redes sociales. A nosotros, las redes nos censuran muchísimo contenido. Varias veces pensamos en abandonarlas, porque ponemos mucho esfuerzo en desarrollarlas y nos indignamos cuando vemos limitadas las publicaciones. En algún momento el planteo se va a dar, no puede seguir así.