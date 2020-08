Muerte súbita: la importancia de saber RCP

Lápida e inesperada, la muerte súbita afecta aproximadamente a unos 40.000 argentinos por año, según los últimos datos brindados por la Sociedad Argentina de Cardiología. Ante la necesidad de concientizar sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador externo automático (DEA), cada año, entre el 21 y el 27 de agosto, se lleva adelante la Semana de la Lucha Contra la Muerte Súbita, una iniciativa impulsada por la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).

“Básicamente es una muerte inesperada debido a causas cardíacas, que ocurre súbitamente. Lo que implica que puede darse en cualquier lugar, por ende, dependemos de la persona de al lado para sobrevivir”, aseguró a diario Hoy el doctor Fabián Gelpi, coordinador de RCP Básica de la FCA.

Si bien a partir de los 35-40 años la enfermedad cardiovascular se vuelve una afección prevalente, este tipo de muerte no depende estrictamente de la presencia de síntomas de una complicación cardíaca subyacente. Por eso mismo, se destaca la necesidad de realizar chequeos anuales.

La manera de tratar la muerte súbita es mediante la RCP y el DEA.

“Si una persona cae frente a mí, la muevo y no me contesta, le veo el pecho y veo que no respira, entonces esa persona necesita inmediatamente que llame a la ambulancia y que me ponga a hacer RCP hasta que llegue un Desfibrilador Externo Automático, que va a complementar lo que yo estoy haciendo”, señala Gelpi, y agrega: “Hay que empezar a pensar que no solo yo voy a estar salvando gente, sino que hay personas que me pueden salvar a mí. Uno siempre es el héroe de la película, pero alguna vez en casa se preguntaron ¿qué hacían si a vos te pasaba algo? A lo mejor el que hace la diferencia es el vecino”.

RCP y coronavirus

“Si el 70% de los casos de muerte súbita ocurren en los domicilios particulares, entonces a quien le tengo que hacer RCP vive conmigo, y si esa persona estuvo expuesta al coronavirus, también yo”, destaca Gelpi.

Distinto es la situación si esto ocurre fuera del hogar. En este sentido, la comunidad científica busca disminuir la posibilidad de contagiarse.

“El punto de la RCP es que cuando uno comprime el pecho, la persona libera aire que puede transmitir el virus. Lo que se propone es el uso de un barbijo, además de ponerle a la otra persona algún paño que le cubra boca y nariz”, agrega.

De cualquier manera, entre Covid-19 y muerte súbita “la prioridad la tiene la muerte súbita”, afirma Gelpi.

“Hay que resaltar que la única chance que tiene esta persona de sobrevivir es que yo le haga eso. Aún si me contagiara, la posibilidad de morirme por coronavirus es infinitamente menor que la que tiene esta persona si yo no hago nada”, concluye el doctor.