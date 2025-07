Padres de un colegio de La Plata realizan una manifestación

Un grupo de padres que llevan a sus hijos al Colegio Universitas ubicado en 59 entre 6 y 7 se reunieron en la puerta de la institución privada para reclamar a las autoridades el retiro de los tubos de gas envasados que fueron colocados de manera ilegal.

La instalación fue supervisada por un gasista matriculado que concurrió al lugar donde se puede ver la imagen los tubos en el establecimiento.

Una de las madres se reunió con la representante legal y contó ¨le dije que no iba a mandar al colegio a mi hijo hasta que no tengan estufas porque hace mucho frío. Mientras que ella si estaba con estufa. Después saca un comunicado que se había reestablecido el gas para que los chicos vuelvan a clases. Cuando vinimos estaban los caños de gas natural insertados en los tubos. Y ahora me quiere hacer una denuncia porque le quise pegar, los padres están de testigos que no es así¨, explicó indignada.

En tanto, otra de las personas que se encontraban en la puerta de 59 entre 6 y 7, comentó que ¨la escuela no está habilitada, hice la denuncia ayer ante Camuzzi y me dijeron que nunca estuvieron habilitados, no tienen medidor¨, manifestó enojada por la situación.