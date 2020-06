Los músicos piensan en la vuelta al trabajo

Ricardo Vernazza, secretario general del Sindicato Argentino de Músicos, sabe que la realidad de los artistas es complicada, tratándose de uno de los últimos sectores en volver al trabajo con las características de antes.

Sin embargo, desde el espacio que conduce, se encuentran trabajando para planificar cada una de las medidas sanitarias que deben llevar adelante. Para ello, remarca Vernazza, están en contacto con la Federación Internacional de Músicos, que engloba a trabajadores de todo el mundo y donde se están desarrollando los protocolos sanitarios para volver a los escenarios.

“Yo participo en un espacio especial que se llama Conferencia Internacional de Orquestas, ahí están todas las orquestas del mundo y dentro de ese espacio se creó un lugar que se llama Estrategias para la Salida del Covid-19, a partir de ahí empezamos a tener información de todo el mundo, para saber qué medidas se estaban tomando”, le contó a Hoy Vernazza.

“Desde ahí sacamos una información muy importante, que primero le hicimos llegar al Gobierno, y empezamos a participar en muchos lugares del país con la discusión de los protocolos. Ya entregamos esta semana un protocolo a Nación”, sostuvo.

Los objetivos, en principio, son para poder volver a realizar diversas actividades. Desde conseguir el permiso para movilizarse hasta la sala de ensayo y para dirigirse a los estudios, donde muchos realizan sus clases desde allí. También involucra lo que son las grabaciones por streaming y que ese protocolo incluya lo que es la inserción del público.

Vernazza recuerda cómo los músicos, una vez decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, comenzaron a sufrir las consecuencias de perder sus puestos laborales.

"Seguimos atendiendo a todos los compañeros por teletrabajo, asegurándoles el salario y denunciando los despidos”, manifestó. “Empezamos a trabajar pensando en conseguir una ayuda alimentaria para aquellos compañeros que se ganan la plata día a día, como los músicos callejeros”, agregó.

“Había tanguerías con compañeros que estaban todos los días... A la orquesta sinfónica de José C. Paz también la despidieron”, se quejó. Además, expresó que más de la mitad de los músicos no pudieron acceder a la ayuda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya que muchos, por ejemplo, daban clases y tenían un sueldo mínimo por ello. Los sueldos de ese trabajo se terminaron cuando las aulas cerraron y no pudieron acceder a ese beneficio.

Análisis de la propuesta

Vernazza expresó que en el día de ayer estaban trabajando en una propuesta que van a entregar mañana a las autoridades, tras una reunión llevada a cabo en la semana.

De la misma habían participado funcionarios de la Subsecretaria de Industrias e Innovación de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. “Nos dieron una respuesta al protocolo que presentamos y más tarde nos dieron la contestación por escrito”.

“Tenemos la esperanza de que sea rápida la adhesión de estos distritos al protocolo”, concluyó.